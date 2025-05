Trading-Chance Palladium: Explosive Ausgangslage

Werbung

Nachdem wir jüngst weitere Dividenden-Aristokraten vorgestellt hatten, haben wir heute einen besonderen Markt aus dem Bereich der Rohstoffe als Trading-Chance im Gepäck. Hier braut sich seit Jahren etwas zusammen, was wir mit Fug und Recht als „explosive Ausgangslage“ bezeichnen. Schließlich ist die aktuelle Konstellation in dieser Ausprägung noch nie aufgetreten. Vergleichbare Ausgangssituationen mündeten jedoch stets in riesigen Preisanstiegen. Die Rede ist vom Edelmetall Palladium!

„Good to know“ über Palladium

Russland ist mit 23% Anteil vor den USA (15%) und Südafrika (ebenfalls 15%) der mit Abstand größte Exporteur des Edelmetalls. Palladium wird hauptsächlich in der Automobilindustrie eingesetzt, wo es in Abgaskatalysatoren verwendet wird, um Schadstoffe zu reduzieren. Darüber hinaus findet Palladium Verwendung in der Schmuckindustrie, beispielsweise für Weißgold, Armbanduhren und Anlagemünzen. Weitere Anwendungsbereiche sind Brennstoffzellen, die Reinigung von Wasserstoff und die Herstellung von Feinstfolien. Auch in der Elektroindustrie wird Palladium verwendet. Speziell die Probleme der Autoindustrie weltweit und die damit, aber auch mit den sich aneinander reihenden Krisen und den damit verbundenen Unterbrechungen der Lieferketten, haben in den letzten Jahren auf den Preis gedrückt.

Angebot und Nachfrage

Während große Player, wie Russland und die USA, aber auch Canada ihre Produktion in den letzten zwei Jahren reduziert haben, hat beispielsweise Südafrika sie massiv ausgeweitet, wie wir aus dem PGM Demand Table von Heraeus ersehen können. Seit 2021 ist die Nachfrage aber insgesamt zurückgegangen, wie wir ganz unten in dem Papier erkennen können. Klassisch ist es, dass die Produzenten ihre Produktion reduzieren, wenn die am Markt zu erzielenden Preise zu gering sind. So etwas geht nicht von heute auf morgen, aber es ist der übliche Prozess. Immer wieder haben wir in den vergangenen Jahren (speziell während und seit Corona) Situationen erlebt, in denen die Produktion eines Rohstoffs entweder bewusst (Bauholz wegen des Lockdowns) oder durch exogene Faktoren (Ernteschäden durch Wetter, wie bei Orange Juice und Cocoa) reduziert wurde. Die Preise explodierten regelrecht. Damit kann auch bei Palladium gerechnet werden. Doch dazu braucht es wahrscheinlich noch eine deutlichere Reduzierung der Angebotsseite, vor allem aber eine Erhöhung der Nachfrage. Wir wissen, dass fast 80% der Preisschocks, die bei Rohstoffen auftreten, von der Nachfrageseite her ausgelöst werden. Und hieran krankte es bei Palladium noch.

Quelle: https://www.heraeus-precious-metals.com/

Der Commitment of Traders Report wird jede Woche jeweils am Freitag (zu unserer Zeit Abend) veröffentlicht. Die CFTC legt darin die aktuelle (Stand Dienstag der jeweiligen Woche) Positionierung der verschiedenen Marktteilnehmer und Händlergruppen offen. Der Report dient dem Schaffen von Transparenz, da große Marktteilnehmer, wie die Produzenten, die verarbeitende Industrie, aber auch die Fonds mit ihrem Umfang des Handelsgeschehens das Potenzial haben, Preise zu treiben. Und genau das können wir uns zu Nutzen machen, um Potenziale in einem Markt zu antizipieren.

Für die Analyse von Palladium haben wir speziell die Gruppe der Produzenten herausgegriffen (rote Linie unter dem Preis-Chart). Produzenten sind von Natur aus Verkäufer von Futures, denn der Verkäufer eines Futures sichert sich durch den Verkauf den gehandelten Preis und verpflichtet sich gleichzeitig zur physischen Lieferung des Kontrakt-Umfangs. Wenn die Produzenten wenig Futures verkaufen, dann haben sie in der Regel auch wenig produziert oder sie sind nicht bereit, zu diesen Preisen viel abzugeben. Die Netto-Position (rote Linie) ist dann relativ hoch. Genau das haben wir 2023/2024 in noch nie da gewesenem Maß gesehen. Während die Netto-Position (weil es Futures-Verkäufer sind) der Produzenten eigentlich immer negativ ist, ist sie seit 2022 oberhalb von Null und erreichte 2023/2024 den höchsten Wert aller Zeiten. Aus der Historie können wir ersehen, was jeweils folgte, wenn die Netto-Position der Produzenten einen Höchstwert erreicht hatte: es gab stets massive Preis-Rallyes im Palladium, die mindestens 50%, oftmals aber gar mehrere hundert Prozent weit reichten. Die Situation wird umso explosiver, wenn wir uns bewusst machen, dass die nahezu konträre Netto-Position bei den Fonds vorherrscht: diese sind massiv netto-short. Sobald Palladium anspringt, kann es zu einem sogenannten Short-Squeeze kommen, der den Preis steil nach oben treibt.

Quelle: www.barchart.com

Fazit:

Mutige und antizyklisch agierende Trader mit Sitzfleisch können sich bei Palladium Long positionieren und damit auf das beschriebene Szenario einer scharfen Preis-Rallye spekulieren. Die Bodenbildung dauert bereits Jahre an, und kann schon bald abgeschlossen werden. Wir haben ein moderat gehebeltes Produkt für diese Trading-Chance für sie ausgewählt, um einerseits deutlich von unserem favorisierten Szenario profitieren zu können, andererseits aber auch nicht bereits bei kleinsten Schwankungen zu stark ins Hintertreffen zu geraten.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Palladium

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 773,19 USD . Bei einem aktuellen Kurs von 957,74 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 4,81. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG1LV7.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1130 und 1250 USD

Unterstützungen: 830-870 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Palladium

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

