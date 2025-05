Der Dax hat am Montag ein Rekordhoch erreicht. Nach einem bis zum frühen Nachmittag verhaltenen Handel kam der deutsche Leitindex nach US-Börsenstart in Fahrt. Seine Bestmarke schraubte er im Schlusshandel auf 23.935 Punkte nach oben. Über die Ziellinie ging er 0,70 Prozent höher bei 23.934 Punkten.

Der MDax gewann 0,82 Prozent auf 30.131,65 Zähler.

Im Tagesverlauf profitierte der Leitindex davon, dass sich in New York die erste Aufregung wegen einer Abstufung des US-Kreditratings durch die Agentur Moody's nach Handelsbeginn schnell legte. Das war hierzulande förderlich für die Risikobereitschaft. Es setzte sich die Ansicht durch, dass dies keine Überraschung mehr war, zumal Moody's nur mit den Ratings der Konkurrenten Fitch und S&P gleichzog.

Außerdem stützte die Ankündigung einer engeren Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der EU die Stimmung am Markt. Fünf Jahre nach dem Brexit trafen beide Seiten Vereinbarungen bei Themen wie Verteidigung und Sicherheit, Lebensmittelstandards, Fischerei und Energie sowie irreguläre Migration.Vom dem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident wurden bis Handelsschluss keine Details bekannt.

BVB: Champions League erreicht, Kurs feiert nicht mit

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Borussia Dortmund mit Gewinnmitnahmen im Fokus. Kurzzeitig ging ihr Kurs sogar um einen zweistelligen Prozentsatz zurück. Der Fußball-Bundesligist hatte sich am letzten Spieltag die Teilnahme an der lukrativen Champions League gesichert. An der Börse hatten die Anleger allerdings bereits vorgefeiert.

So war es für den Kurs in der Vorwoche um rund 25 Prozent aufwärtsgegangen, seit sich der BVB am vorletzten Spieltag mit einem Überraschungssieg beim Ex-Meister Leverkusen eine sehr gute Ausgangsposition gesichert hatte. Zuletzt notierten die Papiere am Montag etwa 4,4 Prozent tiefer.

Die Aktien von Tui und Lufthansa profitierten vom Quartalsbericht des Billigfliegers Ryanair und stiegen um circa 1,7 und 2,6 Prozent. Gut kam vor allem an, dass die Preisaussichten für die Sommersaison bei der irischen Airline deutlich besser sind, als Analysten erwartet hatten. Tui hatte zuletzt noch belastet, dass die Kunden ihre Reisen später buchen als in der Vergangenheit.

Salzgitter-Aktie legt zweistellig zu

Gea reagierten mit einem Kursverlust von knapp 0,3 Prozent auf eine negative Analystenstudie. Nach dem starken Zuwachs von bis zu 27 Prozent in den vergangenen fünf Wochen hält Analyst Klas Bergelind Chancen und Risiken nun für recht ausgeglichen und strich folglich seine Kaufempfehlung für die Aktien des Anlagenbauers.

Für die Titel von Salzgitter ging es ohne fundamentale Nachrichten um circa 10,3 Prozent nach oben. Dabei sprangen sie über ihr Hoch aus der Vorwoche, blieben aber innerhalb ihres seit Mitte März anhaltenden Abwärtstrends.

Stratec mit Plus nach verspätetem Geschäftsbericht

Die Papiere von Stratec verteuerten sich um etwa 2,8 Prozent. Der Diagnostikspezialist hatte am Morgen den zuvor zweimal verschobenen Geschäftsbericht für 2024 vorgelegt.

Die Anteilsscheine von Volkswagen, TAG Immobilien, Hella und Dürr werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

(mit Material von dpa-AFX)