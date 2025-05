Brennstoffzellen-Hersteller SFC Energy bestätigt Ziele trotz mauem Jahresstart

Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy ist mit Einbußen ins Jahr gestartet. Die Rückgänge bei Umsatz und operativem Ergebnis bezeichnete SFC allerdings als erwartungsgemäß und begründet sie mit einem Großprojekt in Indien im Vorjahreszeitraum, wie aus dem am Dienstag in Brunnthal bei München vorgelegten Quartalsbericht hervorgeht.

Auf Jahressicht bekräftigte der Vorstand die Jahresziele, laut denen Umsatz und operatives Ergebnis im Vergleich zu 2024 zulegen sollen.

Im ersten Quartal sank der Umsatz gegenüber dem ersten Viertel des Vorjahres um 3,6 Prozent auf rund 38,6 Millionen Euro. Davon blieben bereinigt um Sondereffekte, sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) mit 6,3 Millionen Euro rund 30 Prozent weniger. Unterm Strich sank der Gewinn sogar um über die Hälfte auf rund 2,3 Millionen Euro.