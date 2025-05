Traderstammtisch: Diese Aktien halten wir – langfristig! Megarendite ohne Megatrend | Invest 2025

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Was passiert, wenn Trader plötzlich Buy-and-Hold denken? Im neuen „Traderstammtisch“ diskutieren Tim Schäfer (Wall Street Korrespondent), Simon Betschinger (TraderFox) und Richard “Richy” Dittrich (Boerse Stuttgart Group) über langfristige Anlagestrategien, das Konzept von „Buy and Hold Extreme“ und ihre ganz persönlichen Aktienfavoriten. Im Zentrum stehen unter anderem Technologieführer wie Nvidia & Microsoft, aber auch klassische Dividenden- und Immobilienwerte wie Vonovia oder UnitedHealth.



Die drei erfahrenen Marktbeobachter sprechen offen über ihre Denkweise, aktuelle Käufe und warum Krisen oft die besten Chancen bieten – besonders bei Unternehmen mit starker Marktstellung.



Timestamps:

00:00 ► Einstieg & Begrüßung zum Traderstammtisch

02:50 ► Buy and Hold Extreme – Warum wir nicht verkaufen

05:55 ► Persönliche Investmentphilosophie & Krisen als Chancen

09:25 ► Welche Aktien wir seit Jahren halten

13:10 ► Netflix, Microsoft & CTS Eventim – Langfristfavoriten im Check

18:40 ► NVIDIA & Oracle – Tech-Giganten mit Zukunft

22:00 ► UnitedHealth & Bank of America – Dauerläufer im Depot

24:55 ► Robinhood – Abo-Modell & Fintech-Story

30:10 ► Vonovia – Wohnungsbau, Dividende & politischer Rückenwind

36:35 ► Estee Lauder – Luxus oder Value Trap?

39:50 ► MercadoLibre – Amazon Lateinamerikas

42:35 ► Jabil, Tesla, Xpeng – Robotik und Automatisierung

45:20 ► Quantencomputing mit IBM & Alphabet – Vision oder bald Realität?

48:10 ► Fazit: Warum Durchhalten oft der beste Trade ist



🕐 Das Video wurde am 23.05.2025 um 17:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Netflix: WKN: 552484, ISIN: US64110L1061

CTS Eventim: WKN: 547030, ISIN: DE0005470306

Bank of America: WKN: 858388, ISIN: US0605051046

Nike: WKN: 866993, ISIN: US6541061031

Meta Platforms: WKN: A1JWVX, ISIN: US30303M1027

Microsoft: WKN: 870747, ISIN: US5949181045

NVIDIA: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040

Oracle: WKN: 871460, ISIN: US68389X1054

UnitedHealth Group: WKN: 869561, ISIN: US91324P1021

Robinhood Markets: WKN: A3CVQC, ISIN: US7707001027

Vonovia: WKN: A1ML7J, ISIN: DE000A1ML7J1

Estee Lauder: WKN: 897933, ISIN: US5184391044

MercadoLibre: WKN: A0MYNP, ISIN: US58733R1023

Jabil Inc.: WKN: 886423, ISIN: US4663131039

Tesla: WKN: A1CX3T, ISIN: US88160R1014

Xpeng: WKN: A2QKLG, ISIN: US98422D1054

Bayer: WKN: BAY001, ISIN: DE000BAY0017

IBM: WKN: 851399, ISIN: US4592001014