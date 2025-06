Trading-Chance Rohöl: Saisonale Stärke nutzen

Werbung

Die nächste Trading-Chance hat einen fundamental-saisonalen Hintergrund und bezieht sich auf den Rohölpreis WTI Crude Oil. Hier ist der Juni langfristig sogar der mit Abstand stärkste Monat. Wieso es diese Anomalie gibt und welche Trading-Chance sich hieraus ergibt, zeigen wir im heutigen Artikel auf.

Zyklus von Verbrauch und Lagerbefüllung

Bei den Energierohstoffen gibt es einen Zyklus, bei dem sich Phasen des Verbrauchs und Phasen des Auffüllens der Bestände abwechseln. Im Durchschnitt kippen die sogenannten Crude Oil Inventories ab Mai/Juni nach unten. Das hat mit der erhöhten Nachfrage (u.a. Reisezeit, Driving Season, aber auch Befüllen der Tanks für den Winter im Sommer) zu dieser Jahreszeit zu tun. Wenn man weiß, dass knapp 80% der Preisschocks bei Rohstoffen von der Nachfrageseite verursacht werden, kommt man der Beantwortung der Frage, woher die Saisonalität von Rohöl im Juni rührt, ein ganzes Stück näher.

Quelle: www.cmegroup.com

Juni ist der beste Monat

Die Statistik zeigt eindeutig, dass der Juni einer der drei besten Monate ist. Hier legt der Rohölpreis im Durchschnitt um 2,32% zu. Getoppt wird dieser Zugewinn zwar noch vom Februar, wenn man sich auf den 20-Jahres-Zeitraum fokussiert, doch weist der Februar viel größere Varianzen bei verschiedenen Betrachtungszeiträumen auf.

Wir arbeiten intern bei realmoneytrader.com mit Standardabweichungen und werten Gleichförmigkeit höher. Darum ist der Juni der mit Abstand beste, weil stabilste Monat. Und Stabilität und eine hohe Regelmäßigkeit sind elementare Grundfeiler für Trading auf saisonaler Basis.

Quelle: www.market-bulls.com

Wie bereits aus der Statistik hervorging ist der Juni naturgemäß ein starker Monat. Besonders zu Beginn und zu Ende treten häufig sehr dynamische Aufwärtswellen auf. Das saisonale Peak wird Anfang/Mitte Juli erreicht, so dass bis dahin die Longseite gespielt werden kann.

Quelle: www.market-bulls.com

Rohöl in La Nina Jahren

Zuletzt hatten wir bereits darüber referiert, dass wir derzeit in einem La Nina Phänomen stecken. So bezeichnet man die sehr viel stärkere Variante der Walker-Zirkulation, durch die diese nach einem El Nino Phänomen (Umkehr der Walker-Zirkulation) wiederhergestellt wird. Wir wissen, dass in La Nina Phasen die Winter oft überdurchschnittlich hart und kalt ausfallen. Umso attraktiver ist es in diesen Jahren, Energie-Rohstoffe, wie Erdgas, Heizöl und auch Rohöl auf der langen Seite zu handeln.

Rohöl Intermarkets

Spannend ist Rohöl auch aus Intermarket-Sicht, wie wir an dieser Stelle bereits in einer früheren Analyse aufzeigten. Das schwarze Gold ist nämlich mit dem echten Gold korreliert. Während Rohöl selbst als Haupt-Treiber von inflationären Tendenzen gilt, fungiert das Edelmetall Gold als Hedge (also als Absicherung) gegen Inflation. Nachdem der Goldpreis in den letzten Jahren stark gestiegen ist, hat sich die Schere zwischen dem Goldpreis und dem Rohölpreis stark geweitet. Derart hohe Gold/Rohöl-Ratios, wie wir sie derzeit sehen, führten in der Vergangenheit mittelfristig stets zu einem "sich aufeinander zu bewegen" dieser beiden Rohstoffe. Nicht selten kam es dabei zu einem scharfen Anstieg des Energie-Rohstoffs. Auch jetzt sehen wir gute Chancen für eine solche Entwicklung, obgleich die Unsicherheit durch die Zollpolitik von US-Präsident Trump und die damit möglicher gewordene Rezession als Risikofaktor gesehen werden. In einer Rezession fallen Rohstoffpreise naturgemäß. Alles in allem überwiegen hier die positiven Faktoren, so dass wir eine attraktive Trading-Chance Long sehen. Dafür haben wir ein aus unserer Sicht geeignetes Produkt für Sie ausgesucht.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf WTI Crude Oil

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Mini Future Long des Emittenten BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Basispreis und K.O. liegen gleichauf bei 57,965. Bei einem aktuellen Preis von 62,25 USD ergibt sich ein Hebel von 11,50. Wir haben das Produkt auch heute so ausgewählt, dass dessen K.O. minimal weiter entfernt liegt, als der für den Trade benötigte Stop-Loss. Im Produkt macht ein Stop-Loss bei 0,50 Euro Sinn. Die WKN lautet PJ054G.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 65 und 72 USD

Unterstützungen: 55-58 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf WTI Crude Oil

