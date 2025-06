IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Stardust Solars KI-Initiative: Ein strategischer Schritt zur intelligenten Energieoptimierung

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Stardust Solars KI-Initiative: Ein strategischer Schritt zur intelligenten Energieoptimierung

In einem Schritt, der die zunehmende Schnittmenge von Künstlicher Intelligenz (KI) und erneuerbaren Energien unterstreicht, hat Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN; ISIN: CA8552811017) eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) unterzeichnet, um exklusiver nordamerikanischer Vertriebspartner von MarkeDroid zu werden - einer europäischen, KI-gesteuerten Optimierungsplattform für Solar- und Batteriespeichersysteme.

Eine Hightech-Partnerschaft mit europäischer Unterstützung

Das in Estland ansässige Unternehmen MarkeDroid OÜ hat eine fortschrittliche Plattform für virtuelle Kraftwerke entwickelt, die eine proprietäre KI einsetzt, um die Leistung von Solar- und Batteriesystemen zu optimieren. Unterstützt durch das Lower Carbon Business Action-Programm der Europäischen Union ist die Partnerschaft mit Stardust Solar Teil einer umfassenderen Initiative, europäische Cleantech-Innovatoren mit führenden nordamerikanischen Marktteilnehmern zu vernetzen.

Im Rahmen der LOI wird Stardust Solar die Technologie von MarkeDroid unter eigener Marke vertreiben und in seinem Netzwerk von mehr als 93 Franchise-Gebieten in Kanada, den Vereinigten Staaten und der Karibik einsetzen. Der geplante Rollout soll das Angebot des Unternehmens im Bereich Solar- und Batteriespeichersysteme erweitern, indem er eine datengestützte, standortbezogene Entscheidungsfindung in Echtzeit ermöglicht - etwa zur Frage, wann Energie gespeichert, verkauft oder genutzt werden soll.

Mark Tadros, Gründer und CEO von Stardust Solar, betonte den strategischen Wert der Vereinbarung:

Diese Partnerschaft spiegelt unser Engagement wider, Lösungen bereitzustellen, die nicht nur Kosten senken, sondern auch die Verbreitung erneuerbarer Energien in unserem wachsenden Marktgebiet beschleunigen.

Künstliche Intelligenz trifft auf Energie-Arbitrage

Im Zentrum des Nutzenversprechens von MarkeDroid steht die KI-gestützte Batterie-Arbitrage. Das System analysiert in Echtzeit Energiepreise, lokale Wettervorhersagen und Verbrauchsmuster, um die kosteneffizientesten Speicher-, Kauf- und Verkaufszyklen umzusetzen. Es passt sich dynamisch an Veränderungen in der Netzlast oder Speicherverfügbarkeit an. Das Ergebnis: höhere Einsparungen für die Kunden und ein flexibleres, reaktionsfähigeres Energiesystem.

Diese Fähigkeiten werden durch KI-Modelle ermöglicht, die in Zusammenarbeit mit STACC - einem führenden estnischen Data-Science-Unternehmen mit Anbindung an die Universität Tartu - entwickelt wurden. Das MarkeDroid-System ist besonders robust, da es drei unabhängige KI-Modelle einsetzt, um Anomalien zu erkennen und Strategien proaktiv anzupassen, bevor Probleme entstehen.

Strategisches Wachstum mit Dynamik

Stardust Solar baut seine Marktpräsenz strategisch weiter aus und hat kürzlich durch die Übernahme von Solar Grids Development LLC 49 Franchise-Gebiete in den USA hinzugewonnen. Neue Geschäftsbereiche wurden in wachstumsstarken Märkten wie Dallas-Fort Worth und Florida eröffnet. Ein wachsender Auftragsbestand von über 2 Millionen CAD an unterzeichneten Verträgen positioniert das Unternehmen vielversprechend für ein kurzfristiges Umsatzwachstum.

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Dieses Geschäft ist ein Spiegelbild umfassender Marktdynamiken: Die Konvergenz von KI und sauberer Energie schafft völlig neue Wertschöpfungsketten - ein Bereich, in dem kleine und mittelgroße Unternehmen wie Stardust Solar durch ihre Agilität und Marktreichweite besonders gut positioniert sind.

Mit der Reifung des Cleantech-Investitionsumfelds werden Investoren und Märkte vermehrt auf Unternehmen fokussiert sein, die dynamische, kundenorientierte Lösungen bieten - wie es Stardust Solar Energy Inc. anstrebt.

Lassen Sie sich in den Verteiler für Stardust Solar Energy Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler Stardust Solar Energy Inc. oder Nebenwerte.

Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

https://stardustsolar.com/

Disclaimer/Risikohinweis Stardust Solar Energy Inc.

Interessenkonflikte: Mit Stardust Solar Energy Inc. existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Stardust Solar Energy Inc. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Stardust Solar Energy Inc. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Stardust Solar Energy Inc. einsehen: https://stardustsolar.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Stardust Solar Energy Inc. vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.