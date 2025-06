Dax nimmt erneut Fahrt auf - Zölle weiter im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger knüpfen wieder an ihre Rekordjagd an.

Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Mittwoch um 0,7 Prozent auf 24.254 Punkte und näherte sich damit seinem in der vergangenen Woche aufgestellten Höchststand von 24.325,97 Zählern. "Die Börsen reagieren mittlerweile immer weniger auf neue Zölle", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Einige auf dem Parkett vermuten, dass diese Zölle eher ein kurzzeitiges Druckmittel sein könnten und möglicherweise nicht allzu lange Bestand haben werden." Wie angekündigt traten am Morgen die auf 50 Prozent erhöhten US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft.

Bei den Einzelwerten war Infineon mit einem Plus von bis zu vier Prozent der größte Dax-Gewinner. Airbus verteuerte sich zum Handelsauftakt ebenfalls um mehr als drei Prozent, nachdem die Agentur Bloomberg berichtet hatte, dass chinesische Fluggesellschaften die Bestellung von Hunderten Airbus-Flugzeugen in Erwägung ziehen würden. Airbus lehnte eine Stellungnahme ab.

