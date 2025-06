Der Dax hat an Pfingstmontag im frühen Handel leicht nachgegeben. Knapp unter seinem Rekordniveau lag der Leitindex bis zu 0,6 Prozent im Minus bei 24.153 Zählern.

Am Donnerstag hatte der Dax seine Höchstmarke von 24.479 Punkten erreicht - und ein Jahresplus von fast 23 Prozent. Marktteilnehmer rechnen wegen des Feiertags mit verhaltenen Bewegungen der großen Börsenindizes bei geringen Handelsumsätzen.

Der MDax gab am Morgen bis zu 0,5 Prozent auf 30.732 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor in der Spitze 0,1 Prozent.

Rheinmetall am Dax-Ende

Rüstungskonzern Rheinmetall ist mit einem Verlust von bis zu 2,3 Prozent im frühen Handel der größte Verlierer im Dax. Auch die im MDax notierte Aktie von Hensoldt büßte in ähnlicher Größenordnung ein. Der dritte Rüstungskonzern in den Dax-Indizes, die ebenfalls im MDax gelistete Renk, verlor dagegen nur minimal.

Formycron kommt in Form

Stärkster Titel im Feiertagshandel am deutschen Aktienmarkt ist in der ersten Handelsstunde SDax-Wert Formycon. Die Aktie legt ohne größere Nachrichten um rund fünf Prozent zu und hat damit seit dem Tief am 7. April bei weniger als 20 Euro rund 50 Prozent hinzu gewonnen.

Die Aktie des Herstellers von Biosimilars, also Nachahmer-Präparaten von Marken-Arzneien, war am 17. Februar dramatisch abgestürzt. Zwischenzeitlich hatte das Tagesminus über 40 Prozent betragen, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass hohe Rabatte im US-Markt Abschreibungen nötig machen werden. Die schwache Preisentwicklungen dort mache voraussichtlich Abschreibungen in Höhe eines hohen zweistelligen bis knapp dreistelligen Millionenbetrags nötig, so Formycon damals.

(mit Material von dpa-AFX)