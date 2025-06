Die Konsolidierung unter dem Rekordhoch dürfte sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt fortsetzen. Hatte der Dax am Pfingstmontag in einem lethargischen Handel leicht nachgegeben, so dürfte das Börsenbarometer nun auf der Stelle treten. Für einen klaren Trend mangele es bislang an Impulsen, heißt es im Handel.

Bewegung in die Kurse könnten indes die Gespräche zwischen China und den USA bringen. Beide Staaten verhandeln nach Angaben chinesischer Staatsmedien heute in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden.

"Die Gespräche sind in dieser Woche der wichtigste Treiber für die Märkte. Die Nachrichten aus London muss man genau im Blick haben", schrieb Analyst Anderson Alves vom Broker Activtrades.

Der X-Dax signalisierte den Dax eine Stunde vor dem Handelsstart mit 24.176 Zählern nahezu unverändert. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex seine aktuelle Bestmarke von 24.479 Punkten erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen ebenfalls kaum bewegt erwartet.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Wie schon zum Wochenbeginn könnten Anleger bei Aktien aus der Rüstungsbranche Kursgewinne einstreichen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gaben die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt und Renk um bis zu vier Prozent nach.

Wenig Bewegung an der Wall Street

An den US-Börsen ist am Montag unter den Anlegern keine Risikobereitschaft aufgekommen. Viele Teilnehmer wollten zunächst die Erkenntnisse weiterer Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und China abwarten, bevor sie sich neu positionierten, hieß es aus dem Handel. Die Verhandlungen haben nach Angaben chinesischer Staatsmedien am Montag in London begonnen und sollen laut einem US-Beamten am Dienstag fortgesetzt werden. Erhofft wird eine weitere Abschwächung der Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Laut der Marktbeobachterin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown herrscht große Unsicherheit über den Ausgang der Handelsstreitigkeiten.

Trump-Berater erwartet raschen Durchbruch bei Zollgesprächen gestern · 16:53 Uhr · dpa-AFX

Asiens Börsen im Plus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag zugelegt.

Konkurrenz aus China: Autozulieferer fürchten um Existenz heute · 05:46 Uhr · dpa-AFX

Renten

Devisen

Rohöl

Ölpreise legen geringfügig zu gestern · 15:49 Uhr · dpa-AFX

Umstufungen von Aktien

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 15 (12) EUR - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS HEBT HOLCIM AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 109 (84) CHF

- BERENBERG STARTET SYLVANIA PLATINUM MIT 'BUY' - ZIEL 85 PENCE

- BERENBERG STARTET TECAN GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 220 CHF

- JPMORGAN HEBT ABERDEEN GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 218 (164) PENCE

- JPMORGAN SETZT ABERDEEN GROUP AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

Termine Unternehmen

17:00 USA: Boeing Auslieferungen 5/25

USA: Deere & Co, Investor Day

Termine Konjunktur

07:00 FIN: Industrieproduktion 4/25

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 5/25

08:00 DEU: Arbeitskosten Q1/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 5/25

08:00 SWE: Industrieaufträge 4/25

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/25

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 5/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 4/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 4/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 6/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/25

14:30 UKR: Verbraucherpreise 5/25

14:30 UKR: BIP Q1/25

Redaktion onvista/dpa-AFX