Palo Alto Networks: Plattformisierung und KI-Sicherheit treiben den Umsatz

Gartner erwartet in diesem Jahr einen Anstieg der Ausgaben für Cybersecurity um 15 %. Große Deals von Palo Alto bestätigen den Wachstumskurs. Palo Alto Networks gilt weiterhin als eines der weltweit führenden Cybersecurity-Unternehmen und verfolgt ein hybrides Geschäftsmodell, das sowohl produkt- als auch servicebasierte Einnahmequellen kombiniert. Das Unternehmen ist auch ein Profiteur der KI-Ära. Die Ausgaben für Cybersecurity steigen weltweit deutlich an, getrieben durch die rasante Entwicklung und Integration von KI in Unternehmensprozesse. Für das Jahr 2025 prognostiziert Gartner, dass die weltweiten Ausgaben für Informationssicherheit auf rund 212 Mrd. USD steigen werden – ein Plus von etwa 15 % gegenüber dem Vorjahr.