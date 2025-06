Alternative Indexanleihe - Luft für Dax® wird dünner - ntv Zertifikate 13.06.2025

Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach! Nach diesem Motto können Anleger auch bei einem seitwärts laufenden #Dax® noch ein Plus machen. So scheint die Rally beim Dax® zuletzt eher ins Stocken geraten zu sein. Warum gerade dann #Indexanleihen eine Alternative sind, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC.



►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60560Qy7Y

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60570Qy7l

►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60590Qy7W