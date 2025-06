DAX unter Druck, geopolitische Spannungen dominieren

Nach einem stabilen Wochenauftakt geraten die Märkte am Dienstag deutlich unter Druck. Der DAX verliert am Vormittag spürbar an Boden – belastet durch die anhaltenden und sich verschärfenden Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Auch die US-Indizes werden vorbörslich schwächer erwartet. Die geopolitische Unsicherheit überlagert derzeit alle anderen Marktthemen.

Makroökonomischer Überblick

In Deutschland wurde der ZEW Economic Sentiment Index für Juni veröffentlicht. Der gemeldete Wert liegt bei 47,5 Punkten, nach einem Vormonatswert von 25,2 – ein deutliches Stimmungsplus unter den befragten Finanzmarktexperten.

Aus den USA kommen heute folgende Daten:

Die Einzelhandelsumsätze (Retail Sales) für Mai werden mit –0,7 % erwartet – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vormonat, der noch bei +0,1 % lag.

für Mai werden mit erwartet – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vormonat, der noch bei lag. Die Exportpreise sollen im Monatsvergleich um –0,1 % sinken (zuvor +0,1 % ).

sollen im Monatsvergleich um sinken (zuvor ). Die Importpreise werden mit –0,2 % prognostiziert, nach einem Anstieg von +0,1 % im April.

Diese Zahlen deuten auf eine gewisse Abkühlung der US-Konjunktur hin, doch angesichts der aktuellen geopolitischen Lage finden sie an den Märkten derzeit nur begrenzte Beachtung.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Nach den Kursgewinnen der letzten Monate mehren sich in den vergangenen Wochen die Gewinnmitnahmen in der Rüstungsindustrie – so auch heute, wo die Aktie von Rheinmetall bereits zum Handelsstart deutlich unter Druck gerät. Trotz der weiterhin angespannten geopolitischen Lage scheinen viele Anleger kurzfristige Gewinne realisieren zu wollen.

Die Aktie des britischen Ölkonzerns BP profitiert von den steigenden Ölpreisen, die durch die Eskalation im Nahen Osten weiter angeheizt werden. Die Sorge vor möglichen Lieferengpässen, insbesondere durch eine potenzielle Blockade der Straße von Hormus, treibt die Notierungen an und rückt Energiewerte wieder stärker in den Fokus.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bull UG5WBA 9,68 22463,938773 Punkte 23,9 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG7AEU 5,21 23917,368144 Punkte 45,56 Open End Rheinmetall AG Bear UG6E36 12,91 1828,995656 EUR 13,19 Open End DAX® Bear UG6Q38 9,98 24392,617163 Punkte 23,79 Open End DAX® Bear UG2LER 24,34 25838,791416 Punkte 6,25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2025; 10:27 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RENK Group AG Call UG3KW3 15,62 70,00 EUR 2,76 17.12.2025 Novo-Nordisk AS Call UG4F01 1,06 500,00 DKK – 18.03.2026 DAX® Put UG61FP 6,32 23700,00 Punkte 20,49 18.07.2025 Oracle Corp. Call UG5RXC 4,68 170,00 USD 3,12 18.03.2026 Airbus SE Call UG77Q4 0,16 215,00 EUR 11,27 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2025; 10:41 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Novo-Nordisk AS Long UG1P95 2,61 57,780325 USD 4 Open End Siemens Energy AG Long UG0GUB 4,44 70,973601 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 7,52 1173,614483 EUR 3 Open End Bayer AG Long UG5NBA 22,39 25,078667 EUR 15 Open End Rheinmetall AG Long UG6WQ2 1,94 1502,666667 EUR 9 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2025; 10:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!