Furcht vor Ausweitung des Iran-Konflikts setzt Dax zu

Frankfurt (Reuters) - Die Furcht vor einer Beteiligung der USA an den israelischen Angriffen auf den Iran hat unter den Dax-Anlegern an Fronleichnam für Unruhe gesorgt. Der deutsche Leitindex verlor im Feiertagshandel am Donnerstag bis zu 0,9 Prozent auf 23.118 Zähler, der EuroStoxx50 gab 0,7 Prozent nach. Die Ölpreise zogen angesichts der Sorgen über mögliche Versorgungsengpässe zeitweise wieder deutlich an. Die Investoren seien nervös und unsicher, sagte Kyle Rodda von Capital.com. Eine Beteiligung der USA "würde das Risiko eines größeren regionalen Konflikts erhöhen - mit Auswirkungen auf die globale Energieversorgung und wahrscheinlich auch auf das Wirtschaftswachstum", erläuterte der Stratege. Die Wall Street blieb am Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen.

Die USA bereiten sich einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge auf einen möglichen Angriff auf den Iran in den kommenden Tagen vor. Israel hat am vergangenen Freitag damit begonnen, Atomanlagen und militärische Einrichtungen im Iran aus der Luft zu bombardieren. Seitdem findet ein unnachgiebig geführter Luftkrieg zwischen den beiden Ländern statt. Sollten die USA in den Konflikt miteintreten, könnte dies direkte Angriffe auf Tanker und die Energieinfrastruktur auslösen, sagte Helima Croft von RBC Capital. Der Iran fördert täglich etwa 3,3 Millionen Barrel Rohöl und ist unter den Mitgliedern der Organisation erdölexportierender Länder drittgrößter Produzent. Befürchtet wird zudem, dass die Handelsströme durch die Straße von Hormus durch eine Eskalation des Konflikts gestört werden könnten. Etwa 19 Millionen Barrel Öl werden täglich durch die Meerenge entlang der Südküste des Irans transportiert.

ÖLPREIS SEIT ANGRIFFEN ISRAELS AUF IRAN IM HÖHENFLUG

Am Donnerstag verteuerten sich das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI in der Spitze um mehr als ein Prozent auf 77,66 beziehungsweise 76,29 Dollar je Fass. Nach Aussagen des russischen Gesandten Kirill Dmitriev, denen zufolge Russland, die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien bei Bedarf gemeinsam vorgehen könnten, um die Ölmärkte zu stabilisieren, ging der Preis etwas zurück. Seit Beginn der Luftangriffe Israels wird Öl um mehr als elf Prozent höher gehandelt.

Am Devisenmarkt steuerten die Anleger die US-Währung an, die aufgrund der rapide zunehmenden geopolitischen Spannungen ihren Status als sicherer Hafen zurückgewinnen und zuletzt wieder an Wert zulegen konnte. Der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent auf ein Ein-Wochen-Hoch von 99,1570 Punkten, der Euro fiel um 0,3 Prozent auf 1,1449 Dollar.

Keinen großen Eindruck am Markt hinterließ der Zins-Entscheid der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend: Die Währungshüter um Notenbank-Chef Jerome Powell streben für 2025 Senkungen um insgesamt einen halben Prozentpunkt an und blieben damit ihrem Zinsausblick vom März treu. Den geldpolitischen Schlüsselsatz beließen sie in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Vor allem die hohe Inflations-Unsicherheit durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump halte die Fed davon ab, aktiv zu werden, sagte Eckhard Schulte von MainSky Asset Management. Aus Sicht von LBBW-Analyst Elmar Völker birgt die jüngste militärische Eskalation im Nahen Osten das Potenzial, dieses 'Konjunktur-Inflations-Dilemma' der Fed weiter zu verschärfen. Eine schnelle Abkehr von der geldpolitischen Wartestellung sei daher nicht in Sicht.

ZINSENTSCHEIDUNGEN DER NOTENBANKEN IM FOKUS

Neben der Fed hatten die Anleger auch den Zinsentscheid der Schweizer Notenbank am Donnerstag im Visier, die auf die sinkende Inflation mit der sechsten Zinssenkung in Folge reagierte. Der SNB-Leitzins wurde wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 0,00 Prozent gesetzt. Die Schweizer Währung notierte zum Dollar kaum verändert bei 0,819 Franken. In Norwegen überraschten die Währungshüter mit einer geldpolitischen Lockerung. Viele Experten hatten eine Senkung erst für das nächste Quartal auf dem Schirm. Die Kerninflation, bei der Energiepreise ausgeklammert bleiben, ging zuletzt stärker als erwartet zurück - und zwar auf 2,8 Prozent. Die norwegische Krone gab nach dem Zinsentscheid zum Dollar nach.

Auf der Unternehmensseite ging es am deutschen Aktienmarkt für die Rüstungswerte bergauf. Rheinmetall führten mit einem Plus von 1,7 Prozent die Gewinnerliste im Dax an. Unter Druck gerieten erneut Zalando, die ihre jüngste Talfahrt fortsetzten und 3,8 Prozent verloren.

