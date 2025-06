Wochenrückblick – Nahost-Konflikt setzt Börsen unter Druck

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Der Nahost-Konflikt scheint die Finanzmärkte weiter auszubremsen, da durch die aktuelle geopolitische Lage einige Investoren vorsichtiger agieren. In den USA hat sich die Notenbank Federal Reserve erneut gegen die Forderungen von US-Präsident Donald Trump gestellt und beließ den Leitzins weiter zwischen 4,25 bis 4,5 Prozent. In Deutschland stieg der ZEW-Index, welcher als Stimmungsbarometer für die Konjunkturerwartung gilt, erneut an. Der Indexstand liegt jetzt bei rund 47,5 Punkten. RWE plant seinen Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Amprion in eine Tochtergesellschaft auszugliedern. Trotz 1,3 Mrd. Euro Förderzusage von Bund und Ländern hat der internationale Stahlanabieter ArcelorMittal sein geplantes Wasserstoffprojekt abgesagt.





Globaler Aktienmarkt – Ausgebremste Finanzmärkte



Am Freitagnachmittag notierte der DAX® rund 1,02 Prozent unter dem Vorwochenschlusskurs. Am Mittwochabend legte der S&P 500® im Vergleich zum Vorwochenschlusskurs rund 0,07 Prozent zu und der Dow Jones Industrial Average® sank um rund 0,06 Prozent. Der technologielastige NASDAQ-100 Index® schloss am Donnerstagabend mit rund 0,41 Prozent über dem Vorwochenschlusskurs.









Die angespannte Lage im Nahen Osten drückt weiter auf die Stimmung an den Börsen. Nachdem sich die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und dem Iran verschärft haben, wird nun auch eine militärische Beteiligung der USA nicht mehr ausgeschlossen. Die Folge: Der DAX® verzeichnete am Donnerstag den dritten Verlusttag in Folge und fiel unter die Marke von 23.100 Punkten. Am Donnerstag schloss der Index bei rund 23.057 Zählern – ein Niveau wie zuletzt Anfang Mai. Auch europaweit trübte sich die Stimmung ein: Der Stoxx Europe 600 verlor knapp 0,8 Prozent. Die geopolitische Unsicherheit lässt viele Anleger vorsichtig agieren und erhöht die Volatilität an den Märkten.Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) belässt den Leitzins weiterhin bei 4,25 bis 4,5 Prozent – zum vierten Mal in Folge. Damit reagiert die Fed auf eine Mischung aus stagnierendem Wirtschaftswachstum und anziehender Inflation. Die Inflationsrate lag zuletzt bei 2,4 Prozent, bleibt damit aber über dem Ziel der Notenbank. Für das Gesamtjahr erwartet die Fed nun eine Teuerungsrate von rund drei Prozent – gleichzeitig wurden die Wachstumsaussichten erneut gesenkt. Als weitere Belastungsfaktoren gelten steigende Ölpreise infolge des Nahostkonflikts sowie mögliche Auswirkungen der US-Zollpolitik. US-Präsident Donald Trump kritisiert die Zinspolitik scharf und fordert deutliche Senkungen.Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juni deutlich verbessert. Der ZEW-Index stieg überraschend stark auf 47,5 Punkte, welcher im Vormonat noch bei rund 25,2 Punkten lag. Auch die Bewertung der aktuellen Lage legte zu, bleibt jedoch mit -72,0 Punkten im negativen Bereich. Dies stellt bereits die zweite Verbesserung in Folge dar.RWE zieht in Betracht, seinen 25,1%-Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Amprion in eine Tochtergesellschaft auszugliedern. Ziel könnten juristische und steuerliche Vorteile sein. Ein direkter Verkauf bleibt weiterhin eine Option, allerdings verlief die erste Gebotsrunde im Frühjahr enttäuschend. Noch ist unklar, wann verbindliche Angebote eingeholt werden. Amprion benötigt bis 2029 rund 36,4 Mrd. Euro für den Netzausbau, was den Kapitalbedarf der Eigentümer erhöht. Der Staat zeigt Interesse an Beteiligungen an allen vier Netzbetreiber – analog zu früheren Käufern durch die KfW bei 50Hertz und TransnetBW. Ein bundesweites Netzunternehmen („Netzt-AG“) ist bislang aber Wunschdenken.Trotz 1,3 Mrd. Euro Förderzusage von Bund und Ländern hat der internationale Stahlanbieter ArcelorMittal hat sein geplantes Wasserstoffprojekt an dem Standorten Bremen und Eisenhüttenstadt abgesagt. Der Stahlhersteller begründet die Entscheidung mit zu hohen Risiken, unter anderem durch unsichere Verfügbarkeit und hohe Preise für grünen Wasserstoff, das anhaltend hohe Strompreisniveau sowie geopolitische Unsicherheiten. Das Projekt galt als zentral für den Wasserstoffhochlauf und die Dekarbonisierung der Stahlbranche. Der Rückzug gefährdet sich nur das Wasserstoff-Kernnetz, sondern auch die Klimaziele der Industrie. ArcelorMittal will sich nun auf Elektrolichtbögenöfen zur Schrottverwertung konzentrieren, verzichtet aber auf die Produktion mit neuem Eisenschwamm.Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Insta-gram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".Quelle: HSBCDieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier . Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann."DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der ISS STOXX Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die Finanzinstrumente werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt.Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben.Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf