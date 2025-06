Robotaxi-Start katapultiert Tesla-Aktie zweistellig nach oben

Erste Fahrten in US-Großstadt Austin

Tesla-Aktien haben zum Wochenauftakt stark zugelegt. Im US-Handel zogen die Papiere um rund zehn Prozent auf 353 Dollar an. Das ist der höchste Kurs seit rund einem Monat.

Die Börsen honorierten damit offenbar den sanften Start der Robotaxis in Austin. Tesla nahm am Sonntag in der Großstadt im US-Bundesstaat Texas den Service auf, verzichtete dabei auf eine große Eröffnungszeremonie.

Laut Tesla-Chef und -Großaktionär Elon Musk zahlten Kunden dabei je Fahrt 4,20 Dollar. Dieser Preis ist vermutlich nicht zufällig. Die Zahl 420 hat unter anderem eine Bedeutung unter Marihuana-Konsumenten. Vor Jahren handelte sich Musk Ärger mit der US-Börsenaufsicht ein, weil er auf der Kurznachrichtenplattform X (damals Twitter) schrieb, er wolle Tesla für 420 Dollar je Aktie von der Börse nehmen.

"Super-Glückwünsche an das KI-Software und -Chip-Team von Tesla für den erfolgreichen Start der Robotaxis! Das Resultat einer Dekade harter Arbeit. Sowohl der Chip als auch die Software hat Tesla von Grund auf selbst entworfen", erklärte Musk.

Die ersten Fahrten vergab Tesla nur an ausgewählte Gäste. Deren Berichten zufolge habe es keine Probleme bei den Fahrten mit den automatisierten Autos gegeben.