Brent Crude Future (Kontrakt Aug 25) - Abprall an entscheidender Zone

Lange Zeit verlief die Kursentwicklung des Ölpreises eher unspektakulär. Verständlicherweise hat sich das zuletzt geändert – entsprechend ist Brent aktuell wieder einen charttechnischen Blick wert. Schließlich testet das „schwarze Gold“ derzeit die Widerstandszone aus der 90-Wochen-Linie und dem seit April 2024 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 78,61/79,29 USD). Gelingt der Befreiungsschlag, dürfte der Ölpreis die Lethargie der letzten Jahre hinter sich lassen. Die Hochpunkte bei 84,29/93,75 USD stecken dann die nächsten Etappenziele ab. Perspektivisch rückt dann sogar ein Wiedersehen mit dem Jahreshoch von 2023 bei 98,26 USD auf die Agenda. Rückenwind erhält eine konstruktive Weichenstellung durch das jüngste MACD-Kaufsignal. Aber auch die höhere Zeitebene auf Monatsbasis stimmt zuversichtlich. Hier entsteht möglicherweise ein positives Kerzenmuster in Form eines sog. „morning stars“. Gleichzeitig untermauert der langfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 76,85 USD) die Bedeutung der o. g. Widerstandszone. Da der Ölpreis den angeführten Barrieren aktuell Tribut zollt, lautet das Investmentmotto: „make or break. Im Ausbruchsfall bietet sich die 200-Monats-Linie als Absicherung auf der Unterseite an.

Brent Crude Future (Kontrakt Aug 25) (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Brent Crude Future (Kontrakt Aug 25)

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.