Zur Wochenmitte hat der Aufwärtsschwung am deutschen Aktienmarkt spürbar nachgelassen. Während die Entspannung im Nahostkrieg anhält, konnten positive Vorgaben aus New York hierzulande nach der Vortagsrally nur noch wenig Rückenwind geben. Dort hatten die Kurse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas angezogen, auch getrieben von Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell zur Geldpolitik.

Der Dax legte am Mittwoch zum Auftakt zwar nochmals um bis zu 0,3 Prozent zu, gab aber sämtliche Zugewinne wieder ab und notierte eine Stunde nach handelsbeginn unverändert zum XETRA-Vortagesschlusskurs im Bereich 23.640 Punkte. Er blieb wie schon am Vortag unter seiner 21-Tage-Linie, die ein beliebter kurzfristiger Trendindikator ist.

Tagesgewinner am Morgen waren Rheinmetall und Sartorius mit jeweils gut zwei Prozent Kursplus, schwächster Wert in der ersten Handelsstunde waren die Titel der Deutschen Post mit einem Abschlag von 1,6 Prozent.

Befesa nach Hofstufung gefragt

Ein Analystenkommentar hat am Mittwoch den Kurs der Befesa-Aktien befeuert. Die Hochstufung von "Overweight" durch Morgan Stanley zog den Kurs um fast zwölf Prozent nach oben auf 27,84 Euro. Damit holten die Papiere den zuletzt deutlichen Rücksetzer mehr als auf, als sie in drei Tagen insgesamt elf Prozent eingebüßt hatten.

In den vergangenen Wochen war der Kurs immer wieder an der Marke von 28 Euro auf Widerstand gestoßen. Diese Hürde testete der Kurs am Mittwoch erneut. Darüber dürfte die runde Marke von 30 Euro in den Fokus rücken. (mit Material von dpa-AFX)