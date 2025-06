Dax gibt nach Kurssprung etwas nach - Aufwärtstrend bleibt intakt

Dax-Rückblick:

Der Dax stieg gestern kurzzeitig um mehr als zwei Prozent über die Marke von 23.800 Punkten, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten und der Kurs fiel. Der Dax ging letztlich noch mit einem Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem Vortages-Schlusskurs aus dem Handel.

Die Gewinnmitnahmen setzten sich am heutigen Vormittag nach einem zunächst höheren Eröffnungskurs erst einmal weiter fort - der Index setzte zeitweise unter die Marke von 23.600 Punkten zurück.

Dax-Ausblick:

In Anbetracht der geopolitischen Situation im Nahen Osten gib es weiterhin ein erhöhtes "Headline Risk" an den Finanzmärkten - jede Schlagzeile im Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat das Potenzial, größere Bewegungen in die eine oder andere Richtung auszulösen.

Der Rücksetzer seit dem gestrigen Tageshoch trägt bislang lediglich den Charakter einer Konsolidierung nach dem gestrigen Kurssprung. Der Aufwärtstrend ist also intakt. Ziele der laufenden Aufwärtswelle liegen im Bereich 23.900 bis 24.000 Punkte - dort wäre auch noch eine offene Kurslücke zu schließen (schwarz im Stundenchart unten).

Eine solche Kurslücke entsteht, wenn der Kurs zu Handelsbeginn außerhalb der Spanne zum Handelsende des Vortags liegt; der Dax also zum Beispiel in der Stunde vor Handelsschluss zwischen 23.900 und 23.950 Punkten handelt und dann am nächsten Tag bei 23.800 Punkten eröffnet.

Kurzfristig relevant als Unterstützung ist der Bereich 23.400/500 Punkte. Oberhalb dieser Zone ist der Weg des geringsten Widerstands nun zunächst weiter aufwärts.