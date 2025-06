DAX® - Sentiment als unterstützender Faktor

Den gestrigen Handelstag nutzte der DAX® für eine Verschnaufpause. Dennoch notieren die deutschen Standardwerte weiterhin oberhalb des kurzfristigen Korrekturtrends und damit oberhalb der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 23.350 Punkten). Da auch die vorgestern gerissene Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 23.386 Punkten) Bestand hat, glauben wir an den jüngsten Ausbruchsversuch. Perspektivisch dürfte das Aktienbarometer dabei Kurs auf das bisherige Rekordhoch bei 24.479 Punkten nehmen, zumal sich jetzt und im Juli nochmal ein günstiges saisonales Zeitfenster öffnet ( siehe Analyse zum Nasdaq-100 Index® ). Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es dagegen, in Zukunft nicht mehr unter die Glättungslinie der letzten 50 Tage (akt. bei 23.237 Punkten) zurückzufallen. Zum Abschluss noch ein Blick auf die US-Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) gibt es unter den amerikanischen Privatanlegern weiterhin mehr Bären (40,3 %) als Bullen (35,1 %). Beide Prozentsätze zeugen von einer größeren Skepsis als im langfristigen historischen Durchschnitt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

