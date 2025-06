DAX® - Außenstab als gutes Omen

Die größte jährliche Hoch-Tief-Spanne der Historie diskutierten wir an dieser Stelle zuletzt mehrfach. Dabei wurden die 6.000 DAX®-Zähler vom Jahrestief (18.490 Punkte) bis zum Allzeithoch (24.479 Punkte) allein im 2. Quartal durchgehandelt. Aufgrund des tieferen Tiefs sowie des höheren Hochs entsteht ein sog. „Außenstab“. An dieser Stelle könnten einige Anlegerinnen und Anleger ein „déjà-vu“ haben, denn das Phänomen "outside quarter" wurde hier bereits des Öfteren analysiert. Die wichtigste Botschaft vorweg: Auf Basis der Daten der deutschen Standardwerte seit 1988 besitzt ein Außenstab auf Quartalsbasis positive Vorlaufeigenschaften. In den letzten gut 35 Jahren kam es beim DAX® im 3-Monatsbereich zu insgesamt 18 „outside quarters“. Statistisch gesehen also rund alle zwei Jahre einmal. Die Trefferquote, d. h. die Wahrscheinlichkeit für steigende Kursnotierungen im darauffolgenden Quartal, beträgt extrem hohe 89 %. Im Durchschnitt können die deutschen Standardwerte dabei um 8,2 % zulegen. Für den S&P 500® und die längere Historie seit 1928 behält das besondere Muster seinen guten Klang – nicht die schlechteste Ausgangslage für das sonst eher herausfordernde 3. Quartal.

DAX® (Quarterly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.