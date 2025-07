Gold über 3.300 US-Dollar, geopolitische Spannungen auf dem Höhepunkt – und mitten in diesem Umfeld rückt ein weitgehend übersehener Player ins Rampenlicht: SSR Mining. Martin Goersch analysiert in dieser Folge von Chartzeit, warum dieser Goldproduzent aktuell für Furore sorgt, welche Wachstumsstory sich hinter den Zahlen verbirgt – und was Anleger jetzt ganz genau hinschauen lässt.

Mit steigenden Goldpreisen und starken operativen Zahlen könnte hier ein echter Hidden Champion im Minensektor heranwachsen. Doch es gibt auch Risiken. Spannende Einblicke in Fundamentaldaten, Bewertung, Charttechnik – und die entscheidende Frage: Lohnt sich der Einstieg jetzt noch?