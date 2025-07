EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Portfoliounternehmen Locapharm (ehemals Alcura France) hat die Veräußerung seines Care-Services-Geschäfts in Frankreich abgeschlossen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

München, 01. Juli 2025 – Locapharm (ehemals Alcura France), eine 100%ige Tochtergesellschaft der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat die Veräußerung ihrer Aktivitäten im Bereich der häuslichen Pflege – bekannt als PSAD (Prestations de Santé à Domicile) – an die Santé Cie Group, einen führenden europäischen Anbieter von häuslicher und ambulanter Pflege, in Frankreich abgeschlossen.

Seit Dezember 2024 hat das Managementteam des Unternehmens mit Unterstützung von operativen Experten von Mutares mehrere wichtige Maßnahmen definiert und eingeleitet, um das Geschäft von seinem ehemaligen Anteilseigner Alliance Healthcare auszugliedern, es unter seinem historischen Namen Locapharm neu zu positionieren, sich auf seine Kernaktivitäten im Bereich MAD (Maintien à Domicile) zu konzentrieren und die Umsetzung einer Aufbau-Strategie zu beginnen, für die bereits zwei Akquisitionen im Mai und Juni 2025 bekannt gegeben wurden.

