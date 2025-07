Dax gibt Eröffnungsgewinne komplett ab - BMW profitiert von Kurszielanhebung

Die vorbörsliche Erholung hatte nicht lange Bestand - kurz nach der Xetra-Eröffnung gab der Dax sämtliche Anfangsgewinne wieder ab und notiert eine Stunde nach Handelsbeginn nahezu unverändert.

BMW nach Kurszielanhebung größter Gewinner im Dax

Nach einer Kurszielanhebung durch die Investmentbank UBS war die BMW-Aktie größter Gewinner im Dax am Vormittag. Die Schweizer sehen das Kursziel für BMW nun bei 90 Euro, die Aktie lag mit plus drei Prozent an der Spitze im Dax. zweitstärkster wert war Infineon mit plus 2,5 Prozent, die Aktie bekam ebenfalls ein neues Kursziel (44 Euro) von der UBS.

Nordex und SMA gefragt

Die Aktien von SMA Solar haben am Mittwochmorgen einen Chartausbruch auf das höchste Niveau seit März geschafft. Die Papiere des Solarzulieferers kletterten um 9,5 Prozent auf 23,26 Euro. Sie haben nun das Jahreshoch bei 24,70 Euro im Visier.

Auch die Papiere des Windenergiekonzerns Nordex erholten sich bis zu 3,5 Prozent, blieben jedoch an ihrer 50-Tage-Linie hängen. Börsianer verwiesen auf positive Signale aus den USA. Denn die Kürzung für Förderungen im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) fielen nach einem Beschluss des US-Senats milder aus als zunächst befürchtet, hieß es. Es gebe nun insbesondere ein zwölfmonatiges Zeitfenster für neue Projekte. Dem Entwurf muss nun noch das US-Repräsentantenhaus zustimmen. Die alten Pläne waren als ernsthafte Bedrohung für die Wind- und Solarbranche gesehen worden. (mit Material von dpa-AFX)