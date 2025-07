Aktien New York: Uneinheitlich - Berichtssaison nimmt Fahrt auf

Die US-Aktienmärkte haben den Handel am Dienstag ohne klare Richtung aufgenommen. Während die Standardwerte an der Wall Street etwas zulegten, ging es für die Technologietitel an der Nasdaq überwiegend abwärts. Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses standen Quartalszahlen einiger großer Unternehmen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 44.420 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 , der tags zuvor ein Rekordhoch erzielt hatte, ging es um 0,2 Prozent auf 6.292 Zähler nach unten. Der Nasdaq 100 fiel um 0,8 Prozent auf 23.003 Punkte. Auch der technologielastige Auswahlindex hatte am Montag eine Bestmarke geschafft und letztlich um 0,5 Prozent zugelegt.