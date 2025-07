Deutsche Börse steigert Quartalsgewinn und behält Prognose bei

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Börse hat im zweiten Quartal den Gewinn gesteigert und ihre Prognose für das laufende Jahr bestätigt.

Die Nettoerlöse seien um vier Prozent auf 1,505 Milliarden Euro gestiegen und der Überschuss um zwei Prozent auf 509 Millionen Euro, teilte der Börsenbetreiber am Donnerstag nach Handelsschluss mit. Das Unternehmen profitierte weiter vom Auf und Ab an den Weltbörsen, das durch die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verursacht wird. "Zudem treiben die verstärkten Vermögensströme nach Europa in vielen Bereichen der Gruppe das Wachstum", erklärte Finanzvorstand Gregor Pottmeyer. Rückläufig war wegen der gesunkenen Zinsen das Treasury-Ergebnis, in das Zinserträge und Entgelte aus hinterlegten Sicherheiten einfließen.

Anders als von einigen Marktteilnehmern erhofft, hob der Konzern seine Gesamtjahresprognose auch diesmal nicht an: Trotz der "Normalisierung der Aktienmarktvolatilität" und eines schwächeren US-Dollar-Wechselkurses werde der Gewinnausblick bestätigt, hieß es im Halbjahresbericht. Nach dem ersten Quartal hatte Finanzvorstand Pottmeyer noch in Aussicht gestellt, "im Falle von anhaltender höherer Marktvolatilität könnte die Prognose im Laufe des Jahres angehoben werden".

