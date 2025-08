Schwacher Arbeitsmarkt drückt US-Kurse kräftig

Aktien New York

Ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarkt hat am Freitag die Anleger an der Wall Street und an der Nasdaq kalt erwischt. Die Aktienkurse gerieten im frühen Handel ins Trudeln. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 1,4 Prozent auf 43.510 Punkte ein und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.

Der Dow hat seit Montag kontinuierlich verloren und steuert mit den aktuellen Verlusten auf ein Wochenminus von gut drei Prozent zu. Bleibt es dabei, wäre das das größte seit Anfang April.

Auch die zuletzt besser gelaufenen Börsenbarometer S&P 500 und Nasdaq 100 gerieten vor dem Wochenende unter Druck. Der marktbreite S&P-500-Index fiel um 1,6 Prozent auf 6.237 Punkte. Der Nasdaq 100 verlor 1,9 Prozent auf 22.783 Zähler.