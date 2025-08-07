Dax wenig verändert - Telekom verliert deutlich

(dpa-AFX) - Inmitten der Unternehmensberichtssaison hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zum Handelsstart zunächst recht träge präsentiert. Der Dax stagnierte in den ersten Handelsminuten bei 23.925 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,2 Prozent auf 31.012 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gewann 0,3 Prozent.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die Käufer am Markt von zwei vagen Hoffnungen angetrieben: Eine Zinssenkung der US-Notenbank im September sowie ein mögliches Treffen zwischen den Präsidenten der USA, Ukraine und Russlands "vielleicht schon in der kommenden Woche"./edh/zb

Telekom-Aktie verliert deutlich

Die Aktien der Deutschen Telekom sind am Donnerstag nach den Quartalszahlen abgestraft worden. Sie büßten am Morgen 4,2 Prozent auf 29,99 Euro ein und fanden sich zeitweise auf dem niedrigsten Niveau seit dem starken Rückgang Anfang April wieder. Sie waren einer der schwächsten Werte im Leitindex Dax .

Der Konzern hatte im zweiten Quartal weiter von den brummenden Geschäften bei der US-Tochter gezehrt und ihren Gewinnausblick für das Jahr erneut etwas angehoben. Der Umsatz des Dax-Konzerns stieg im Quartal um ein Prozent auf 28,7 Milliarden Euro. Dabei belastete allerdings der schwache US-Dollar.