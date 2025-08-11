IRW-News: Equity Metals Corporation: Equity Metals gibt erste Analyseergebnisse aus Erweiterungsbohrungen 2025 im Zielgebiet No. 3 North bekannt, darunter 540 g/t AgÄq über 3,5 m, Konzessionsgebiet Silver Queen, BC

IRW-PRESS: Equity Metals Corporation: Equity Metals gibt erste Analyseergebnisse aus Erweiterungsbohrungen 2025 im Zielgebiet No. 3 North bekannt, darunter 540 g/t AgÄq über 3,5 m, Konzessionsgebiet Silver Queen, BC

Vancouver, British Columbia - 11. August 2025 / IRW-Press / Equity Metals Corporation (TSXV: EQTY) (Equity) gibt die ersten Analyseergebnisse aus dem Sommerbohrprogramm 2025 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Au-Ag-Projekt Silver Queen in British Columbia bekannt, darunter neue Analyseergebnisse aus fünf Bohrungen, die die Erweiterung des Zielgebiets No. 3 North überprüften.

Die wichtigsten Analyseergebnisse aus den ersten fünf Bohrungen umfassen:

· Ein 3,5 Meter (est. TT/geschätzte wahre Mächtigkeit) langer Abschnitt mit einem Gehalt von 2,3 g/t Au, 167 g/t Ag, 1,3 % Cu, 0,3 % Pb und 2,0 % Zn (536 g/t AgÄq oder 7,4 g/t AuÄq), einschließlich 0,7 Meter (est. TT) mit durchschnittlich 2,8 g/t Au, 491 g/t Ag, 4,5 % Cu, 0,8 % Pb und 6,1 % Zn (1.374 g/t AgÄq oder 19,0 g/t AuÄq) aus SQ25-148;

· Ein 1,7 Meter (est. TT) langer Abschnitt mit 3,7 g/t Au, 39 g/t Ag, 0,2 % Cu, 0,5 % Pb und 13,8 % Zn (788 g/t AgÄq oder 10,9 g/t AuÄq), einschließlich 0,9 Meter (est. TT) mit durchschnittlich 6,3 g/t Au, 30 g/t Ag, 0,2 % Cu, 0,2 % Pb und 18,7 % Zn (1.123 g/t AgÄq oder 15,5 g/t AuÄq) aus SQ25-148; und

· ein 2,4 Meter (est. TT) langer Abschnitt mit 0,6 g/t Au, 12 g/t Ag und 7,4 % Zn (305 g/t AgÄq oder 4,2 g/t AuÄq), einschließlich eines 0,5 m langen Abschnitts mit 1,8 g/t Au, 39 g/t Ag und 34,9 % Zn (1.331 g/t AgÄq oder 18,4 g/t AuÄq) aus SQ24-151.

Diese Ergebnisse stellen die erste Gruppe von Abschnitten aus Bohrzielen dar, die in Fallrichtung auf zuvor gemeldete Mineralisierungen überprüft wurden. Diese Mineralisierungen sind im Rahmen der Bohrarbeiten im Jahr 2024 identifiziert worden. Die Mineralisierung entlang dieses 150 Meter langen Abschnitts wurde jetzt auf über 350 Meter unter der Oberfläche erweitert, und die Bohrungen bestätigen die Kontinuität des Gangs No. 3 in Fallrichtung in diesem Gebiet. Die Bohrungen durchteuften mehrere weitere Gänge, darunter ein kupferreicher Gang im Hangenden und tiefere Gangabschnitte, die mit dem Gang No. 2 korrelieren, der in historischen Aufzeichnungen beschrieben und von den Bohrungen im Jahr 2024 durchteuft wurde. Alle Gänge bleiben für weitere Abgrenzungen und Erweiterungen offen.

VP Exploration Rob Macdonald sagte: Die Bohrungen auf der nördlichen Erweiterung des Gangs No. 3 bauen weiterhin auf den beeindruckenden Ergebnissen des Bohrprogramms 2024 des Unternehmens auf und entwickeln die Kontinuität in den seitlichen Projektionen und in Fallrichtung. Dies sind die ersten Analyseergebnisse aus dem Programm 2025, und die Bohrungen werden fortgesetzt. Mit derzeit 5.040 gebohrten Metern des geplanten 6.000 Meter umfassenden Programms rechnet das Unternehmen in den kommenden Monaten mit weiteren positiven Nachrichten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80663/NR-07-25EquitySilverQueenProperty_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Plan des Projektgebiets Silver Queen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80663/NR-07-25EquitySilverQueenProperty_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Längsschnitt No. 3 North mit historischen und Bohrabschnitten aus den Jahren 2024-25. Historische Abschnitte sind halbtransparent dargestellt. Bohrungen, deren Analyseergebnisse noch ausstehen, sind in Grün dargestellt.

Zusammenfassung der Bohrungen 2025

Die Bohrungen im Jahr 2025 bestätigen weiterhin den Gehalt, den Erzgehalt und die laterale Ausdehnung der Mineralisierung über das nördliche Ende des Ressourcenmodells des Gangs No. 3 hinaus. Bis dato wurden im Rahmen eines geplanten 6.000 Meter umfassenden Programms 15 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.040 Metern niedergebracht. Die Arbeiten im Jahr 2025 werden fortgesetzt, um die neuen Bohrdaten in die überarbeiteten Explorations- und Ressourcenmodelle zu integrieren. Es wird erwartet, dass Ende 2025 eine Aktualisierung der Mineralressource vorliegt, und die Exploration des sich ständig erweiternden Gangsystems Silver Queen wird bis ins Jahr 2026 fortgesetzt.

Das Gangsystem Nr. 3 enthält die derzeit größte einzelne Ressource, die im Konzessionsgebiet Silver Queen identifiziert wurde, und macht zusammen mit seiner südlichen Erweiterung, dem Gang NG-3, 65 % der derzeit modellierten Mineralressource auf AgÄq-Basis aus. Jegliche Erweiterungen des Ganges Nr. 3 sind weiterhin in hohem Maße wertsteigernd für die aktuelle Mineralressource. Die aktualisierte Mineralressource gemäß NI 43-101 mit Stichtag 1. Dezember 2022 ist in einer Pressemitteilung vom 16. Januar 2023 detailliert beschrieben, die Sie hier (https://api.newsfilecorp.com/redirect/rppNrtrp8B) finden. Der vollständige technische Bericht ist auf SEDAR und auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Tabelle 1: Ausgewählte Mischproben aus den Bohrungen 2024 auf dem Ziel No. 3 North

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80663/NR-07-25EquitySilverQueenProperty_DE_PRcom.003.jpeg

Anmerkungen: Die Bohrkernproben wurden von MS Analytical in Langley (BC) mittels FA/AAS auf Gold und mittels ICP-MS auf 48 Elemente analysiert. Proben mit Silber- (>100 ppm), Kupfer-, Blei- und Zinkgehalten (>1 %), die über dem Grenzwert liegen, wurden erneut mittels ICP-ES-Analyse (Erzgehalt) analysiert, Proben mit sehr hohen Silbergehalten (>1.000 g/t Ag) und Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t Au) mittels FA-Grav erneut analysiert. Bei Silbergehalten über 10.000 g/t wurde die Probe mittels Konzentratanalyse erneut untersucht, wobei eine FA-Grav-Analyse in dreifacher Ausführung erfolgte und ein gewichteter Durchschnitt gemeldet wurde. Bohrloch-Mischproben wurden unter Verwendung eines Cut-off-Gehaltes von 80 g/t AgÄq (1 g/t AuÄq) und einer internen Verwässerung von <20 % berechnet, sofern nicht anders angegeben. Die Genauigkeit der Ergebnisse wird durch die systematische Hinzugabe von Standard-, Blind- und Doppelproben zur Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung (QA/QC) in den Probenstrom geprüft. Die Goldäquivalent- (AuÄq) und Silberäquivalent-(AgÄq)-Werte wurden unter Verwendung der folgenden Preise berechnet: 2.360 $/Unze Au, 28,50 $/Unze Ag, 4,25 $/Pfund Cu, 0,90 $/Pfund Pb und 1,20 $/Pfund Zn. Bei den AuÄq- und AgÄq-Berechnungen wurden die folgenden relativen metallurgischen Gewinnungsraten verwendet: 70 % für Au, 80 % für Ag, 80 % für Cu, 81 % für Pb und 90 % für Zn.

Über das Silver Queen-Projekt

Das Projekt Silver Queen ist ein erstklassige Gold-Silber-Konzessionsgebiet mit einer über 100-jährigen Explorations- und Entwicklungsgeschichte und liegt in der Nähe von Strom-, Straßen- und Schienenverbindungen mit einer bedeutenden Bergbauinfrastruktur, die unter den früheren Betreibern Bradina JV (Bralorne Mines) und Houston Metals Corp. (ein Unternehmen der Hunt Brothers) entwickelt wurde. Das Konzessionsgebiet umfasst einen historischen Zugangsstollen in den Erzgang No. 3 und den Erzgang George Lake, eine Camp-Infrastruktur und eine instand gehaltene Anlage zur Lagerung der Aufbereitungsrückstände (Tailings).

Das Konzessionsgebiet Silver Queen umfasst 46 Mineral-Claims, 17 Crown Grants und zwei Übertage-Crown Grants mit einer Gesamtfläche von 18.871 ha ohne zugrunde liegende Royalties. Die Mineralisierung wird von einer Reihe epithermaler Gänge beherbergt, die sich über eine Fläche von 6 km² verteilen. Im Konzessionsgebiet wurden mehr als 20 verschiedene Gänge identifiziert, die ein ausgedehntes Netzwerk von zonierten epithermalen Gängen aus der Kreidezeit bis zum Tertiär bilden. Das Konzessionsgebiet ist noch weitgehend unerforscht.

Über Equity Metals Corporation

Equity Metals Corporation ist ein Mitglied der Malaspina-Manex Group. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile am Projekt Silver Queen, das entlang des Skeena Arch im Bergbaurevier Omineca in British Columbia liegt. Dem Projekt liegen keine Royalties zugrunde. Das Konzessionsgebiet beherbergt hochgradige Edel- und Basismetallerzgänge, die mit einem verborgenen Porphyrsystem in Zusammenhang stehen, welches bislang nur teilweise abgegrenzt wurde. Das Unternehmen verfügt auch über eine mehrheitliche Beteiligung von 57,49 % an einem Joint Venture für das Diamantenprojekt Monument, das sich in strategischer Lage in der Region Lac De Gras (NWT) in weniger als 40 km Entfernung der Diamantenminen Ekati und Diavik befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Arlington, das sich im Boundary District im südlichen Zentrum der Provinz British Columbia befindet, wo die Explorationsarbeiten 2025 aus Geophysik und Diamantbohrungen bestanden, die darauf abzielten, ein mutmaßliches Goldsystem zu identifizieren und abzugrenzen. Ziel dieser Arbeiten ist es, ein offensichtliches Goldsystem zu identifizieren und abzugrenzen. Das Unternehmen verfügt über die erforderlichen Mittel, um die für 2025 geplanten Explorations- und Erschließungsarbeiten bei Silver Queen und Arlington durchzuführen.

Robert Macdonald, MSc. P.Geo, ist VP Exploration von Equity Metals Corporation und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101. Er zeichnet für die Überwachung der Explorationsarbeiten im Projekt Silver Queen und die Erstellung der technischen Informationen in dieser Mitteilung. Er hat die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung genehmigt.

Für das Board of Directors

Joseph Anthony Kizis, Jr.

Joseph Anthony Kizis, Jr., P.Geo

President, Direktor, Equity Metals Corporation

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website unter https://www.equitymetalscorporation.com oder über die Rufnummer 604.641.2759 bzw. per E-Mail an corpdev@mnxltd.com.

