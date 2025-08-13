Werbung ausblenden
KI, Krypto und Kursgewinner

Diese neuen Funktionen bei onvista zeigen dir Anlagechancen

onvista · Uhr
onvista Schusskurs
Quelle: onvista

Es sind die Anlagethemen schlechthin: Der Hype um künstliche Intelligenz hat die Börsen in diesem Jahr ebenso angetrieben wie Aktien aus der Rüstungsbranche. Weil diese Themen so im Fokus stehen und auch bei euch auf starkes Interesse stoßen, haben wir zwei Themenseiten dazu eingerichtet. 

Zu den Themen Rüstungsindustrie und KI - Künstliche Intelligenz findest du in unserem Angebot nun Branchen-Insights, eine Marktübersicht in Echtzeit und Listen der wichtigsten Aktien, ETFs und Fonds aus der jeweiligen Branche.

Ausschnitt aus der Themenseite Künstliche Intelligenz
Quelle: onvista

Alle Anlagethemen findest du weiterhin hier.

Neues Format Krypto-Chance

Krypto-Chance
Die wichtigsten Fragen vor dem Portfolio-Aufbau mit Kryptowährungen
Werbung
01.08.2025 · 16:34 Uhr · Krypto-Chance-Redaktion
Teaser Trading Chance Artikel

Kennst du schon unser neues Format Krypto-Chance? Krypto-Experte Alexander Mayer verrät darin Tipps und Tricks, damit das Investieren in dem Sektor gelingt. Du findest es jetzt auf jeder Einzelansicht unserer Krypto-Werte. 

Screenshot der onvista Kolume Krypto-Chance
Quelle: onvista

Noch mehr Tops und Flops in den Apps

Welche Aktie liegt gerade besonders stark im Plus? Und welcher Titel wird abgestraft? Künftig findest du auf den App-Startseiten unserer Android- und iOS-App die Aktien mit den größten Tagesgewinnen und -Verlusten relevanter Indizes wie dem US-Index S&P 500 oder dem TecDax. Einfach nach rechts oder links swipen für noch mehr Marktübersicht.

Top/Flop-Übersicht für weitere Indizes
Quelle: onvista

Du kennst unsere Apps noch nicht? 

Schau doch mal rein

Hast du Fragen und Anregungen? Sag uns, was du denkst: service@onvista.de.

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gründer von Palantir
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?heute, 11:02 Uhr · onvista
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Dax Tagesrückblick 12.08.2025
Leichte Dax-Verluste nach US-Inflationsdaten - Sartorius legt zugestern, 17:55 Uhr · onvista
Leichte Dax-Verluste nach US-Inflationsdaten - Sartorius legt zu
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
2,7 Prozent Teuerungsrate
US-Inflation fällt weniger stark aus als befürchtetgestern, 14:42 Uhr · onvista
US-Inflation fällt weniger stark aus als befürchtet
Dax Vorbörse 13.08.2025
Rückenwind von der Wall Street - Dax startet im Plusheute, 08:20 Uhr · onvista
Rückenwind von der Wall Street - Dax startet im Plus
Weitere Artikel
Werbung ausblenden