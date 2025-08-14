Werbung ausblenden

Konjunktur in Euro-Zone schwächelt - Nur Mini-Wachstum von 0,1 Prozent

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Wirtschaft in der Euro-Zone hat im Frühjahr massiv an Schwung verloren und ist kaum noch gewachsen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Währungsraum stieg von April bis Juni nur noch um 0,1 Prozent zum Vorquartal, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte und damit eine erste Schätzung von Ende Juli bestätigte. Im ersten Quartal hatte es noch ein starkes Plus von 0,6 Prozent gegeben.

Frankreich hat im zweiten Quartal mit einem BIP-Plus von 0,3 Prozent mit dazu beigetragen, dass die Wirtschaft im Euroraum auf Wachstumskurs blieb. Die deutsche und die italienische Wirtschaft waren im Frühjahr leicht geschrumpft. Das BIP sank in den Monaten April bis Juni in beiden Ländern um je 0,1 Prozent. Spanien verzeichnete hingegen einen kräftigen Zuwachs von 0,7 Prozent.

Durch einen Deal mit USA hat die Europäische Union jüngst einen Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten abgewendet. Gemäß des mit US-Präsident Donald Trump vereinbarten Rahmenabkommens gilt inzwischen ein Zollsatz von 15 Prozent für die meisten EU-Produkte in der weltgrößten Volkswirtschaft. Dies dürfte die exportorientierte Wirtschaft - vor allem in Deutschland - spürbar belasten. Trump hatte zuvor sogar mit Zöllen von 30 Prozent gedroht.

Derweil sank die Produktion der Unternehmen im Euroraum im Juni um 1,3 Prozent zum Vormonat, wie Eurostat weiter mitteilte. Ökonomen hatten einen Rückgang um 1,0 Prozent erwartet, nach einem Plus von revidiert 1,1 Prozent im Mai. Im Vergleich zum Juni 2024 stellten die Betriebe 0,2 Prozent mehr her.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformheute, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 14.08.2025
Dax leicht im Minus vor Trump-Putin-Treffenheute, 08:06 Uhr · onvista
Dax leicht im Minus vor Trump-Putin-Treffen
Dax Vorbörse 13.08.2025
Rückenwind von der Wall Street - Dax startet im Plusgestern, 08:20 Uhr · onvista
Rückenwind von der Wall Street - Dax startet im Plus
Dax Vorbörse 12.08.2025
Zollpause USA-China erleichtert - Inflation im Blick12. Aug. · onvista
Dax als Wort auf Chart
EUR/USD Wochenausblick 11.08.2025
Nach Rally: Diese Marke wird nun wichtig für den Euro11. Aug. · onvista
Nach Rally: Diese Marke wird nun wichtig für den Euro
Dax Vorbörse 11.08.2025
Dax startet mit Gewinnen in die neue Handelswoche11. Aug. · onvista
Dax startet mit Gewinnen in die neue Handelswoche
Weitere Artikel
Werbung ausblenden