IRW-News: St. George Mining Limited : St George erweitert europäische Investorenansprache

IRW-PRESS: St. George Mining Limited : St George erweitert europäische Investorenansprache

St George verstärkt sein Dual Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse als Reaktion auf das wachsende internationale Investoreninteresse am hochgradigen Seltenen-Erden- und Niobium-Projekt Araxá in Brasilien.

· Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse: St George bestätigt sein Dual Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker FSE: SOG) und behält gleichzeitig sein Primärlisting an der ASX bei.

· Verbesserter Zugang zu europäischen Investoren: Die Frankfurter Wertpapierbörse ist die zweitgrößte in Europa und erweitert St Georges Zugang zu einem breiten Pool europäischer institutioneller und privater Investoren zu einem Zeitpunkt beispiellosen Investoreninteresses an Projekten für kritische Mineralien, die potenziell die europäische Nachfrage decken können.

· Internationale Wachstumsstrategie: Das Dual Listing steht im Einklang mit der internationalen Wachstumsstrategie des Unternehmens, die durch St Georges Weltklasse-Projekt Araxá in Brasilien untermauert wird, das global bedeutende hochgradige Vorkommen an Seltenen Erden und Niobium beherbergt (1).

· Ausbau der Präsenz in den USA: St George prüft zudem weiterhin den erweiterten Zugang zu den US-Kapitalmärkten durch ein mögliches Listing an einer US-Börse sowie durch nachgelagerte Partnerschaften in den USA für Produkte aus Seltenen Erden und Niobium.

· Ressourcenerweiterung und Definitionsbohrungen in Araxá laufen weiter: Umfangreiches Bohrprogramm beim Projekt Araxá im Gange, mit 5 eingesetzten Bohranlagen und den nächsten Analyseergebnissen, die später in diesem Monat erwartet werden.

St George Mining Limited (ASX: SGQ) (St George oder das Unternehmen) freut sich, die Ausweitung seines internationalen Investorenengagements mit einem Dual Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Ernennung von Dr. Reuter IR als europäischem Investor-Relations-Berater des Unternehmens zu bestätigen.

Jüngste Entwicklungen auf dem Weltmarkt für Produkte aus Seltenen Erden, ausgelöst durch die Einführung von Exportbeschränkungen Chinas für eine Reihe von Seltenen-Erden-Elementen und Permanentmagneten aus Seltenen Erden, haben einen Schock in den Lieferketten der europäischen und US-amerikanischen Volkswirtschaften ausgelöst, die für diese kritischen Metalle und Produkte auf Importe aus China angewiesen sind (2).

Dies wiederum hat ein beispielloses Investoreninteresse an Projekten für kritische Mineralien außerhalb Chinas entfacht.

Die JORC-konforme Gesamtressource an Seltenen Erden im Projekt Araxá - 40,6 Mio. t mit 4,13 % TREO und bereits eine der größten und höchstgradigen Hartgesteinslagerstätten für Seltene Erden weltweit - bietet eine potenzielle alternative Quelle der Versorgung europäischer Industrien mit stark nachgefragten Produkten aus Seltenen Erden.

Der europäische Investor-Relations-Spezialist Dr. Reuter IR wird St George Mining dabei unterstützen, seine Investorenbasis in Europa - insbesondere in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) - zu erweitern.

Dr. Eva Reuter, CEO von Dr. Reuter IR, sagte:

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit St George Mining in Europa. Dies ist ein besonders wichtiger Zeitpunkt für Unternehmen im Bereich der Seltenen Erden, um mit europäischen Investoren in Kontakt zu treten, da die Industrie versucht, Lieferketten für Seltene Erden zu sichern, und Investoren Zugang zu Qualitätsunternehmen suchen.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte:

Unsere jüngste Kapitalerhöhung wurde stark von europäischen Investoren unterstützt, was das wachsende Interesse aus Europa an Wachstumschancen im Bereich kritischer Mineralien hervorhebt.

Unser Listing in Frankfurt erhöht unsere Präsenz bei europäischen Investoren und ermöglicht einen weiteren Weg für Investitionen in St George-Aktien.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Dr. Reuter IR und darauf, neue europäische Aktionäre willkommen zu heißen.

Unsere weltweit bedeutenden Vorkommen an Seltenen Erden und Niobium in Brasilien haben das Potenzial, eine alternative und nachhaltige Lieferkette für Märkte außerhalb Chinas bereitzustellen und St George damit die Möglichkeit zu geben, seine globale Investorenbasis zu erweitern.

Zusätzlich zur Steigerung der Sichtbarkeit von St George in Europa umfasst unsere internationale Wachstumsstrategie auch den Aufbau von nachgelagerten Partnerschaften mit Endverbrauchern von Seltenen Erden und Niobium in den USA sowie die Nutzung dieser Beziehungen für den Zugang zu den US-Kapitalmärkten.

Diese strategischen Initiativen werden dazu beitragen, St George an die Spitze der aufkommenden Projekte für kritische Mineralien zu positionieren, die Lösungen für globale Lieferketten bieten können.

Im Zusammenhang mit dem Dual Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse wurden keine neuen Aktien ausgegeben. Die Australian Securities Exchange (ASX) bleibt weiterhin die Hauptbörse von St George.

Über das Araxá-Projekt:

St George erwarb am 27. Februar 2025 100 % des Araxá-Projekts. Araxá ist ein risikominimiertes, potenziell Weltklasse-Seltene-Erden- und Niobium-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, das an die weltweit führenden Niobium-Bergbauaktivitäten von CBMM angrenzt.

Die Region rund um das Araxá-Projekt verfügt über eine lange Geschichte der kommerziellen Niobium-Produktion und bietet Zugang zu Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. St George hat staatliche Unterstützung für beschleunigte Projektgenehmigungen ausgehandelt, ein hochqualifiziertes Team vor Ort zusammengestellt und Beziehungen zu wichtigen Akteuren und Behörden in Brasilien aufgebaut, um das Projekt durch Explorationsarbeiten und Entwicklungsstudien voranzutreiben.

Umfangreiche hochgradige Niobium- und REE-Mineralisierungen beim Araxá-Projekt wurden durch frühere Bohrungen bestätigt. Hochgradige Mineralisierung beginnt an der Oberfläche, mit mehr als 500 Durchschneidungen von hochgradigem Niobium (>1 % NbO) mit Gehalten von bis zu 8 % NbO sowie Seltenen Erden mit Gehalten von bis zu 33 % TREO.

Am 1. April 2025 kündigte St George eine erste Ressource für das Projekt an, die sowohl eine weltweit bedeutende Niobium- als auch Seltene-Erden-Ressource darstellt, wie in Tabelle 1 unten gezeigt:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80738/2025_08_18_STGEORGE_de.001.png

(1) Bitte beachten Sie Tabelle 1 und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025 High-Grade Niobium and REE JORC Resource for Araxá für weitere Informationen zur Mineralressourcenschätzung.

(2) Siehe unsere ASX-Mitteilung vom 15. April 2025 Rare Earths Deposit at Araxá - Strategic Importance.

Autorisierte Veröffentlichung durch den Vorstand von St George Mining Limited.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Media and Investor Relations

Purple

+61 411 251 540

pklinger@purple.au

Sachverständigenerklärung - Mineralressourcenschätzung

Herr Beau Nicholls: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung und historische/fremde Ergebnisse beziehen, basieren auf und stellen in angemessener Weise Informationen und unterstützende Unterlagen dar, die von Herrn Beau Nicholls geprüft und zusammengestellt wurden, einer sachkundigen Person (Competent Person), die Fellow des Australian Institute of Geoscientists ist. Herr Nicholls ist Principal Consultant von EM2 Ltd (Sahara), einer unabhängigen Beratungsfirma, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá-Niobium- und Seltene-Erden-Projekt gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Nicholls verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und Lagerstätte sowie die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Herr Leandro Silva: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, basieren auf und stellen in angemessener Weise Informationen und unterstützende Unterlagen dar, die von Herrn Leandro Silva geprüft und zusammengestellt wurden, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist. Herr Silva ist beratender Geologe von EM2 Ltd (Sahara), einer unabhängigen Beratungsfirma, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá-Niobium- und Seltene-Erden-Projekt gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und Lagerstätte sowie die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen in Bezug auf die folgenden Berichte, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

· April 2025: Erste hochgradige Niobium- und Seltene-Erden-Ressourcenschätzung für das Araxá-Projekt, Brasilien

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen genannten Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen, und dass sich die Ergebnisse nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext, in denen die Feststellungen der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich geändert wurden.

Sachverständigenerklärung - Explorationsergebnisse

Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf historische und ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf und stellen in angemessener Weise Informationen und unterstützende Unterlagen dar, die von Herrn Carlos Silva, leitender Geologe bei GE21 Consultoria Mineral, geprüft wurden, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist. GE21 ist eine unabhängige Beratungsfirma, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Explorationsdaten beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und Lagerstätte sowie die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen in Bezug auf die folgenden Berichte, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

· 6. August 2024: Erwerb des hochgradigen Niobium-Projekts Araxá

· 12. Dezember 2024: St George unterzeichnet Partnerschaft für nachgelagerte Verarbeitung und Produktion von Niobium und Seltenen Erden in Brasilien

· 9. Januar 2025: St George startet Programm zur Optimierung der nachgelagerten Verarbeitung von Niobium und Seltenen Erden für das Araxá-Projekt

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen genannten Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen, und dass sich die Ergebnisse nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext, in denen die Feststellungen der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich geändert wurden.

Sachverständigenerklärung:

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven für das Araxá-Projekt beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Wanderly Basso zusammengestellt wurden, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists ist. Herr Basso ist bei St George Mining Limited angestellt, um technische Beratung zu Mineralprojekten zu leisten, und er hält vom Unternehmen ausgegebene Leistungsrechte.

Herr Basso verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und Lagerstätte sowie die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Basso stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen darstellen und bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, den Direktoren und dem Management des Unternehmens liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für die zukünftige Leistung dar.

Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Mitteilung verwendet werden, sind die Verwendung der Wörter kann, könnte, glaubt, schätzt, Ziele, erwartet oder beabsichtigt sowie andere ähnliche Wörter, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen basieren auf einer Beurteilung der aktuellen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Maßnahmen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung als wahrscheinlich angesehen werden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. Angesichts dieser Unsicherheiten werden die Empfänger davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung gelten. Vorbehaltlich etwaiger fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht und den ASX-Listing-Regeln übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche zukunftsgerichtete Aussage beruht, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt und enthält Hintergrundinformationen über St George Mining Limited, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung aktuell sind. Die Mitteilung ist in zusammengefasster Form verfasst und erhebt nicht den Anspruch, vollständig oder allumfassend zu sein. Die Empfänger sollten sich nicht für Investitionszwecke auf sie verlassen, da sie weder Ihre Anlageziele, noch Ihre finanzielle Situation oder Ihre Bedürfnisse berücksichtigt. Diese Faktoren sollten, mit oder ohne professionelle Beratung, berücksichtigt werden, wenn entschieden wird, ob eine Investition geeignet ist.

Die Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Aktien in einer Rechtsordnung dar. Die Mitteilung darf nur in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen der jeweiligen Rechtsordnung verbreitet werden. Die Empfänger sollten sich über die für ihre Rechtsordnung geltenden Beschränkungen informieren, da eine Nichtbeachtung möglicherweise einen Verstoß gegen Wertpapiergesetze in dieser Rechtsordnung darstellt.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde erstellt, ohne die Anlageziele, die finanziellen Umstände oder die besonderen Bedürfnisse des Empfängers zu berücksichtigen, und die Meinungen und Empfehlungen in dieser Mitteilung sind nicht als Empfehlungen für bestimmte Investitionen für bestimmte Personen gedacht.

Die Empfänger sollten professionelle Beratung einholen, wenn sie entscheiden, ob eine Investition geeignet ist. Alle Wertpapiertransaktionen beinhalten Risiken, zu denen (unter anderem) das Risiko nachteiliger oder unerwarteter marktbezogener, finanzieller oder politischer Entwicklungen gehört. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt St George Mining Limited (einschließlich aller verbundenen Unternehmen), deren Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter und Berater keine Verantwortung für Verluste jeglicher Art (einschließlich durch Fahrlässigkeit), die daraus entstehen, dass jemand aufgrund dieses Materials handelt oder es unterlässt zu handeln.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02979385-6A1278636&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6

