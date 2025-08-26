Werbung ausblenden
Tiefster Stand seit sieben Wochen

Bitcoin-Kurs fällt unter 110.000 Dollar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Bitcoin
Quelle: onvista

(dpa-AFX) - Der Bitcoin ist auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten gefallen. Die älteste und bekannteste Digitalwährung wurde in der Nacht auf Dienstag auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise unter 109.000 Dollar gehandelt und damit so tief wie seit dem 9. Juli nicht mehr. Im Handelsverlauf erholte sich der Kurs aber wieder etwas. Der Bitcoin wurde zuletzt im Mittagshandel etwas über 110.000 Dollar gehandelt.

Am Markt wurde der Kursrückgang des Bitcoin mit einer stärkeren Nachfrage nach der Kryptowährung Ethereum, auch Ether genannt, erklärt. Diese stand bei Anlegern zuletzt hoch im Kurs und hatte am Wochenende ein Rekordhoch bei 4.955 Dollar erreicht.

Darüber hinaus zeigte sich an den Finanzmärkten generell eine allgemein größere Vorsicht der Anleger, die auch die Nachfrage nach riskanten Anlagen in Kryptowährungen bremste. Hintergrund ist, dass US-Präsident Donald Trump in die Personalpolitik der Fed eingegriffen und die sofortige Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus ihrem Amt im Vorstand angekündigt hat. Cook macht allerdings deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will und dass sie weiter ihr Amt ausüben werde.

Hoffnung auf Zinswende hilft nur kurz

Die stärkere Spekulation auf eine Zinssenkung in den USA, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell am vergangenen Freitag in einer Rede auf die Schwäche am US-Arbeitsmarkt verwiesen hatte, sorgte nur zeitweise für Auftrieb beim Bitcoin.

Kolumne von Alexander Mayer
Die Stunde von Ethereum hat geschlagen16.08.2025 · 08:30 Uhr · decentralist.de
Die Stunde von Ethereum hat geschlagen

"Die Zinssenkungs-Fantasien in den USA sind wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. Nach seiner Einschätzung überwiegen Sorgen, dass die US-Zölle die Inflation befeuern und die Hoffnung auf eine Zinssenkung ausbremsen könnte.

Starke Schwankungen sind beim Bitcoin nicht ungewöhnlich. Mittel- und langfristig befindet sich der Bitcoin im Aufwind. Alleine seit der Wahl von Donald Trump, der als Förderer von Digitalwährungen gilt, zum US-Präsidenten im vergangenen November stieg der Kurs um mehr als 60 Prozent. Zuletzt hatte der Bitcoin Mitte August ein Rekordhoch bei über 124.000 Dollar erreicht./jkr/zb/mis

