Werbung ausblenden

Brasilianischer Richter lässt Bolsonaros Haus wegen Fluchtgefahr rund um die Uhr bewachen

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brasilien (Reuters) - In Brasilien hat der Richter am Obersten Gerichtshof, Alexandre de Moraes, am Dienstag (Ortszeit) eine verschärfte Überwachung für den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro wegen erhöhter Fluchtgefahr angeordnet.

Die Maßnahme sei angesichts der bevorstehenden Schlussplädoyers in Bolsonaros Prozess "angemessen und notwendig", erklärte der Richter zur Begründung. Er ordnete unter anderem 24-Stunden-Patrouillen rund um das Haus des Ex-Präsidenten an. Moraes verwies zudem auf die Ergebnisse eines kürzlich erschienenen Polizeiberichts, der Anlass zur Sorge gab, dass Bolsonaro versuchen könnte zu fliehen. Die Polizei fand den Entwurf eines Briefes von Bolsonaro aus dem Jahr 2024, in dem er um Asyl in Argentinien gebeten hatte. Bolsonaros Anwälte reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Der Ex-Präsident steht bereits unter Hausarrest. Ihm wird vorgeworfen, nach seiner Wahlniederlage 2022 einen Putsch geplant zu haben. Bolsonaro bestreitet die Vorwürfe.

(Bericht von Ricardo Brito, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancenheute, 15:15 Uhr · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufeheute, 14:50 Uhr · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 26.08.2025
Deutscher Aktienmarkt beendet Handel im Minus – Coba am Dax-Endegestern, 17:50 Uhr · onvista
Deutscher Aktienmarkt beendet Handel im Minus – Coba am Dax-Ende
Goldman stuft ab
Deutsche Bank und Commerzbank unter Druckheute, 08:40 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Bank und Commerzbank unter Druck
Angst vor Trump-Chaos
Privatanleger ziehen Konsequenzenheute, 06:07 Uhr · dpa-AFX
Privatanleger ziehen Konsequenzen
Dax Vorbörse 27.08.2025
Dax startet verhalten vor Nvidia-Zahlen am Abendheute, 08:32 Uhr · onvista
Dax startet verhalten vor Nvidia-Zahlen am Abend
Weitere Artikel
Werbung ausblenden