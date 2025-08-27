Werbung ausblenden

Iran: IAEA-Inspektoren sind eingereist

Reuters · Uhr
Dubai (Reuters) - Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind nach Angaben des iranischen Außenministers mit Zustimmung des Nationalen Sicherheitsrats in den Iran eingereist.

Es gebe jedoch noch keine endgültige Einigung über die Zusammenarbeit mit der IAEA, sagte Abbas Araghtschi am Mittwoch der parlamentarischen Nachrichtenagentur Icana zufolge. Der Brennstoffwechsel des Atomreaktors Buschehr müsse jedoch unter der Aufsicht von Inspektoren der UN-Behörde erfolgen, fügte er hinzu.

Am Dienstag hatten Vertreter der E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien in Genf erneut mit iranischen Gesandten über das Atomprogramm des Landes beraten. Aus diplomatischen Kreisen hieß es danach, ein abschließendes Ergebnis habe es nicht gegeben, eine diplomatische Lösung werde aber weiter angestrebt. "Wir bleiben weiter offen für den Dialog mit der iranischen Seite." Der Westen ist der Überzeugung, dass der Iran nach einer Atombombe strebt, was das Regime in Teheran zurückweist.

