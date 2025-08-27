Werbung ausblenden

OTS: Deutscher Factoring-Verband e.V. / Factoring-Markt im ersten Halbjahr ...

dpa-AFX · Uhr
    Factoring-Markt im ersten Halbjahr 2025: Starkes Wachstum von 8,9
Prozent, trotz verhaltener Aussichten
Berlin (ots) - In einem weiterhin unsicheren wirtschaftlichen Umfeld
verzeichnete der deutsche Factoring-Markt ein überraschend kräftiges Wachstum:
Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes steigerten ihren Umsatz im
ersten Halbjahr 2025 um beachtliche 8,9 Prozent auf 211,6 Milliarden Euro im
Gesamtvolumen. Damit leisteten sie erneut einen wichtigen Beitrag zur
Stabilisierung der Lieferketten und zur Sicherung der Liquidität der deutschen
Wirtschaft.

Nationales Factoring als Wachstumstreiber

Die stärksten Wachstumsimpulse kamen dieses Mal aus dem nationalen Geschäft:
Hier stieg das Volumen auf 149,3 Milliarden Euro. Demgegenüber entwickelte sich
das internationale Factoring insgesamt verhaltener. Während das Exportfactoring
auf 59,6 Milliarden Euro zulegen konnte, verzeichnete der Importbereich einen
Rückgang. Die Entwicklung im nationalen Wachstum könnte auf eine mögliche
Belebung des Heimatmarktes hindeuten, - ein positiver Impuls, dessen
Verstetigung sich allerdings im zweiten Halbjahr verfestigen muss.

Wirtschaftliche Aussichten bleiben verhalten

" Factoring trägt weiter einen maßgeblichen Anteil an der Stabilisierung der
Lieferketten und der deutschen Wirtschaft bei", erklärt Stefan Wagner, Sprecher
des Vorstandes.

Trotz des Wachstums bewerten die Mitglieder des Verbandes die wirtschaftlichen
Perspektiven weiterhin nur mit einer durchschnittlichen Schulnote von 2,7. Unter
besonderer Berücksichtigung der weiterhin hohen Insolvenzrisiken bleibt die
Bewertung weiterhin sogar bei nur 3,2 - ein deutliches Warnsignal hinsichtlich
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch unter der neuen Bundesregierung.

Die vorliegenden Zahlen gelten als repräsentativ für den gesamten deutschen
Factoring-Markt. Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes decken rund 98
Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens in Deutschland ab.

Pressekontakt:

Deutscher Factoring-Verband e.V.
Dr. Alexander M. Moseschus, Verbandsgeschäftsführer
Behrenstr. 73, 10117 Berlin
Telefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656
E-Mail: mailto:kontakt@factoring.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15237/6104989
OTS:               Deutscher Factoring-Verband e.V.
