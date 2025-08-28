Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.08.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Delivery HeroBericht 2. Quartal 2025
Delivery HeroBericht 2. Quartal 2025
DellBericht 2. Quartal 2026
East Africa MetalsBericht 1. Quartal 2026
FielmannBericht 2. Quartal 2025
Iris EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
IVU TrafficBericht 2. Quartal 2025
LynasBericht Geschäftsjahr 2025
MarvellBericht 2. Quartal 2026
Metavista3DBericht 2. Quartal 2025
Pernod RicardBericht Geschäftsjahr 2025
PIERER MobilityBericht 2. Quartal 2025
PZUBericht 2. Quartal 2025
Sibanye StillwaterBericht 2. Quartal 2025
StrabagBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Metavista3D
Lynas
Iris Energy
Strabag
Delivery Hero
Marvell
Dell
Sibanye Stillwater
Pernod Ricard
Fielmann
PZU
IVU Traffic
PIERER Mobility
East Africa Metals
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.08.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.08.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.08.202525. Aug. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.08.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.08.202522. Aug. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.08.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.08.202526. Aug. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.08.2025
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 22.08.202522. Aug. · onvista
Dividendenkalender heute, 22.08.2025
Weitere Artikel
Werbung ausblenden