Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.08.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Delivery Hero
|Bericht 2. Quartal 2025
|Delivery Hero
|Bericht 2. Quartal 2025
|Dell
|Bericht 2. Quartal 2026
|East Africa Metals
|Bericht 1. Quartal 2026
|Fielmann
|Bericht 2. Quartal 2025
|Iris Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|IVU Traffic
|Bericht 2. Quartal 2025
|Lynas
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Marvell
|Bericht 2. Quartal 2026
|Metavista3D
|Bericht 2. Quartal 2025
|Pernod Ricard
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|PIERER Mobility
|Bericht 2. Quartal 2025
|PZU
|Bericht 2. Quartal 2025
|Sibanye Stillwater
|Bericht 2. Quartal 2025
|Strabag
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
