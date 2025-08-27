Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.08.2025
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Accelleron
|Bericht 2. Quartal 2025
|Anta Sports Products
|Bericht 2. Quartal 2025
|Aroundtown
|Bericht 2. Quartal 2025
|Branicks Group (ehem: DIC Asset)
|Bericht 2. Quartal 2025
|Crowdstrike
|Bericht 2. Quartal 2026
|HP
|Bericht 3. Quartal 2025
|Impala Platinum Holdings
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Meituan B
|Bericht 2. Quartal 2025
|Nvidia
|Bericht 2. Quartal 2026
|Ping An Insurance
|Bericht 2. Quartal 2025
|Scandinavian Tobacco
|Bericht 2. Quartal 2025
|Snowflake
|Bericht 2. Quartal 2026
|Sto SE
|Bericht 2. Quartal 2025
|Vienna Insurance Group
|Bericht 2. Quartal 2025
|Zijin Mining Group H
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
