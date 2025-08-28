Geschäftsklima im Euroraum im August eingetrübt

(Reuters) - Das Geschäftsklima in der Euro-Zone hat sich im August überraschend eingetrübt.

Das Barometer sank um 0,5 Punkte auf 95,2 Zähler, wie aus am Donnerstag von der EU-Kommission vorgelegten Daten hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 96,0 Zähler gerechnet. Das Barometer tendiert unter seinem langjährigen Durchschnitt.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hatte sich im August hingegen überraschend aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 89,0 Zähler, nach 88,6 Punkten im Juli, wie das Münchner Ifo-Institut zu Wochenbeginn zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Der sechste Anstieg des Barometers in Folge war auf verbesserte Erwartungen der Unternehmen zurückzuführen. Die aktuelle Lage wurde hingegen geringfügig schlechter eingeschätzt.