IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Die Aussichten für Solarenergie bleiben vielversprechend

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Die Aussichten für Solarenergie bleiben vielversprechend

Anfang Juli wurde in den USA mit dem One Big Beautiful Bill Act (OBBA) ein Gesetz beschlossen, das eine wesentliche Reduzierung der Steuervergünstigungen für Solarstrom vorsieht. Trotzdem geht die US-Investmentbank Goldman Sachs Research in einer aktuellen Analyse davon aus, dass der globale Solarsektor in den kommenden Jahren signifikant wachsen wird. Konkret prognostizieren die Experten einen Anstieg der weltweiten Solarinstallationen bis zum Jahr 2030 um 57 Prozent auf 914 Gigawatt (GW). Der Anstieg der Solarstromerzeugung wäre damit einer der schnellsten in der Geschichte der Elektrizität, heißt es in dem Report.

Sinkende Modulkosten erwartet

Goldman Sachs führt mehrere Faktoren an, warum der Solarbereich auf Wachstumskurs bleiben wird. Insbesondere wird auf die sinkenden Kosten von Solarmodulen hingewiesen. Die Experten schätzen, dass eine Verdoppelung der Produktion zu 20 Prozent geringeren Kosten führt. Laut Goldman Sachs sind dafür unter anderem positive Rückkopplungseffekte verantwortlich. Denn durch niedrigere Kosten erhöht sich die Nachfrage. Angebot und Produktion ziehen nach, was wiederum die Kosten weiter sinken lässt. Die Investitionskosten für Solarmodule sind schneller gesunken als die für jedes andere Investitionsgut in der modernen Geschichte, einschließlich Computer und Kommunikationsgeräte, schreibt Goldman-Sachs-Experte Daan Struyven in der Studie.

USA: Starkes Wachstum in der Vergangenheit

Trotz sinkender Kosten stellt der Wegfall der steuerlichen Förderung die Solarindustrie in den USA vor eine Herausforderung. Nach Angaben der US-Branchenvereinigung Solar Energy Industries Association (SEIA) sind in den Vereinigten Staaten inzwischen mehr als 248 Gigawatt (GW) Solarkapazität installiert, was ausreicht, um über 41 Millionen Haushalte zu versorgen. Allein im Jahr 2024 ging laut SEIA alle 54 Sekunden eine neue Solarstromanlage ans Netz. Als Wachstumstreiber erwies sich dabei der häusliche Bereich (Residential Solar). Laut SEIA verfügen bereits rund sieben Prozent der Häuser über eine Solaranlage. Wir hoffen, dass dieser Trend anhält und die US-Amerikaner auch weiterhin auf Solarstrom aus der eigenen Anlage setzen, sagt Mark Tadros, CEO von Stardust Solar. Die Bürger haben damit die Möglichkeit, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Darüber hinaus sieht Tadros ein steigendes Bedürfnis nach einer von klassischen Quellen unabhängigen Stromversorgung. Eine Solaranlage auf dem eigenen Dach, verbunden mit leistungsfähigen Speichern, bietet diese Chance.

Innovatives Geschäftsmodell

Stardust Solar ist ein nordamerikanischer Franchisegeber, der Installationsdienste im Bereich der erneuerbaren Energien anbietet. Das Unternehmen beliefert seine Franchisenehmer mit Solaranlagen, Energiespeichersystemen und Ausrüstungen für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus unterstützt Stardust Solar seine Partner mit zahlreichen Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Technik, Planerstellung, Kundendienst und Projektleitung. Im Gegenzug profitiert Stardust Solar von Lizenz- und Servicegebühren sowie von Einnahmen aus den Produktverkäufen. CEO Mark Tadros ist von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugt. Er verweist auf das starke Wachstum im ersten Quartal 2025: Im Vergleich zur Vorjahresperiode verzeichneten wir ein Umsatzplus von 20 Prozent sowie eine deutliche Verbesserung der Bruttomarge von 27,4 auf 48,0 Prozent. Tadros weiter: Mit 87 aktiven Franchise-Regionen und einem wachsenden Auftragsbestand sind wir zuversichtlich, noch in diesem Jahr die Marke von 100 Franchise-Regionen zu überschreiten und unsere Rentabilität weiter zu steigern.

Stardust Solar ist an der Toronto Stock Exchange Venture Exchange (TSXV) unter dem Kürzel SUN gelistet. Die Aktie wird auch in Deutschland im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie auf verschiedenen Handelsplattformen gehandelt (ISIN: CA8552811017).

_______________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Stardust Solar Energy Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler Stardust Solar Energy Inc. oder Nebenwerte.

Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

https://stardustsolar.com/

Disclaimer/Risikohinweis Stardust Solar Energy Inc.

Interessenkonflikte: Mit Stardust Solar Energy Inc. existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Stardust Solar Energy Inc. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Stardust Solar Energy Inc. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Stardust Solar Energy Inc. einsehen: https://stardustsolar.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Stardust Solar Energy Inc. vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.