Mehr als 20 Prozent billiger: Flaute bei Autoaktien nutzen - ntv Zertifikate 28.08.2025
HSBC · Uhr
Das US-Zoll-Chaos hat vor allem die #Autoaktien getroffen, Wie nachhaltig diese Belastung ist und wie #Anleger auch von fallenden #Kursen profitieren können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC.
