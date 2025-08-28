Werbung ausblenden
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Mehr als 20 Prozent billiger: Flaute bei Autoaktien nutzen - ntv Zertifikate 28.08.2025

HSBC · Uhr

Das US-Zoll-Chaos hat vor allem die #Autoaktien getroffen, Wie nachhaltig diese Belastung ist und wie #Anleger auch von fallenden #Kursen profitieren können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC.

