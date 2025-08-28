Mehr als 20 Prozent billiger: Flaute bei Autoaktien nutzen - ntv Zertifikate 28.08.2025

Das US-Zoll-Chaos hat vor allem die #Autoaktien getroffen, Wie nachhaltig diese Belastung ist und wie #Anleger auch von fallenden #Kursen profitieren können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC.



►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60560Qy7Y

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60570Qy7l

►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60590Qy7W