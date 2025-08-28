TIMBERFARM GmbH: Verarbeitung



Im dritten Quartal zeigt sich die Verarbeitungssparte von TIMBERFARM stabil und gut ausgelastet – trotz eines nach wie vor anspruchsvollen Marktumfelds. An allen drei Standorten – GRAN PIEDRA in Panama sowie SAN PEDRO und YAMOUSSOUKRO in Côte d’Ivoire – laufen die Produktionslinien planmäßig, eng verzahnt mit den Erntemengen der letzten Wochen und mit klarer Ausrichtung auf Qualität und Effizienz.

In Côte d’Ivoire ist die Auslastung weiterhin hoch. Die Fabrik in San Pedro, spezialisiert auf Crepe-Kautschuk, profitiert von der ungebrochen starken Nachfrage aus Asien, insbesondere aus der Reifen- und Autoindustrie. Parallel hat sich das Werk in Yamoussoukro, das auf TSR-20 spezialisiert ist, seit Juni im regulären Zweischichtbetrieb etabliert. Erste Produktionsauswertungen bestätigen konstant hohe Qualitätsparameter, während die stabile Verfügbarkeit von Rohkautschuk aus der lokalen Ernte eine zuverlässige Planung ermöglicht.

In Panama arbeitet die Fabrik GRAN PIEDRA seit Juli durchgehend im Regelbetrieb. Die Versorgung erfolgt fast ausschließlich durch die eigenen Plantagen, da Importe aus anderen Ländern aufgrund hoher Frachtkosten unwirtschaftlich bleiben. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf TSR-20, das zum Großteil über mittelfristige Lieferverträge abgesetzt wird. Die schnelle Verarbeitung nach der Ernte minimiert Qualitätsverluste und sichert gleichbleibende Produkteigenschaften – ein Vorteil, den Kunden in der Weiterverarbeitung zu schätzen wissen.

Unverändert im Mittelpunkt steht die Qualitätssicherung. Jede Charge wird im eigenen Labor geprüft und ist vom Feld bis zur Anlieferung rückverfolgbar. Diese Prozesssicherheit erfüllt nicht nur die Anforderungen der Reifenindustrie, sondern auch die von Abnehmern in Bereichen mit engen Toleranzen wie bei Medizin- und Chemieanwendungen. Die Nähe zu den eigenen Plantagen mit kurzen Transportwegen wirkt sich dabei unmittelbar positiv auf die Qualität des verarbeiteten Kautschuks aus.

Parallel dazu werden die Werke strategisch weiterentwickelt. Derzeit laufen Evaluierungen, wie sich einzelne Anlagen auf künftige Markt- und Regulierungsvorgaben vorbereiten lassen – etwa durch biozertifizierte Produkte und emissionsärmere Prozessstandards. Erste Testläufe mit angeglichenen Parametern zeigen, dass solche Anpassungen mit überschaubaren Investitionen möglich sind.

Die vergangenen Wochen haben bestätigt, dass die Verarbeitungssparte von TIMBERFARM sowohl in Côte d’Ivoire als auch in Panama als verlässlicher Stabilitätsfaktor innerhalb der Wertschöpfungskette wirkt. Mit gesicherter Rohstoffbasis, effizientem Betrieb und klarer Qualitätsorientierung ist sie gut aufgestellt, um auch im weiteren Jahresverlauf flexibel auf Marktentwicklungen reagieren und die Wettbewerbsposition stärken zu können.

