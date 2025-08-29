Werbung ausblenden

Dax-Anleger vor Inflationsdaten vorsichtig

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Vor der Veröffentlichung des deutschen Inflationsberichts für August wagen sich die Dax-Anleger kaum aus der Deckung.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Freitag knapp ein halbes Prozent tiefer bei 23.949,43 Punkten.

Die Inflationszahlen für diesen Monat seien besonders wichtig mit Blick auf die nächsten geldpolitischen Schritte der Europäischen Zentralbank (EZB), schrieben die Experten der Helaba. "Während die Industriekonjunktur insgesamt noch schwächelt, gab es zuletzt aber Lebenszeichen der Automobilbranche. Zudem liegt die Teuerung im Zielbereich der EZB, sodass weder eine weitere Stimulation noch eine Dämpfung erforderlich wäre." Die EZB versucht, mit straffer Geldpolitik die hohe Inflation einzudämmen, ohne die Konjunktur abzuwürgen.

Für Nervosität sorgten zudem überraschend schwache Einzelhandelsdaten für Juli. Der Umsatz sank um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat, von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Minus von 0,4 Prozent gerechnet.

Für Gesprächsstoff bei den Einzelwerten sorgte unter anderem Gerresheimer. Der Verpackungshersteller tauscht überraschend seinen unter Druck geratenen Finanzchef aus. Die Aktien rückten nach der Ankündigung um rund 1,5 Prozent vor.

Im SDax griffen Anleger bei Schaeffler zu. Die Experten des Finanzdienstleisters Citigroup hatten die Titel auf "Buy" nach zuvor "Neutral" hochgestuft, was den Kurs um 3,5 Prozent nach oben trieb.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 28.08.2025
Anleger bleiben risikoscheu: Dax bewegt sich kaum vom Fleckgestern, 17:43 Uhr · onvista
Anleger bleiben risikoscheu: Dax bewegt sich kaum vom Fleck
Dax Vorbörse 28.08.2025
Nvidia-Zahlen geben kaum Impulse für deutschen Aktienmarktgestern, 08:01 Uhr · onvista
Nvidia-Zahlen geben kaum Impulse für deutschen Aktienmarkt
Börse am Morgen 28.08.2025
Dax legt im frühen Handel zu – ProSiebenSat.1 im Plusgestern, 10:06 Uhr · onvista
Dax legt im frühen Handel zu – ProSiebenSat.1 im Plus
Dax Tagesrückblick 26.08.2025
Deutscher Aktienmarkt beendet Handel im Minus – Coba am Dax-Ende26. Aug. · onvista
Deutscher Aktienmarkt beendet Handel im Minus – Coba am Dax-Ende
Anlagenbauer Gea ist heißer Dax-Anwärtergestern, 14:08 Uhr · Reuters
Anlagenbauer Gea ist heißer Dax-Anwärter
Weitere Artikel
Werbung ausblenden