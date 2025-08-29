Dax-Anleger vor Inflationsdaten vorsichtig

Frankfurt (Reuters) - Vor der Veröffentlichung des deutschen Inflationsberichts für August wagen sich die Dax-Anleger kaum aus der Deckung.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Freitag knapp ein halbes Prozent tiefer bei 23.949,43 Punkten.

Die Inflationszahlen für diesen Monat seien besonders wichtig mit Blick auf die nächsten geldpolitischen Schritte der Europäischen Zentralbank (EZB), schrieben die Experten der Helaba. "Während die Industriekonjunktur insgesamt noch schwächelt, gab es zuletzt aber Lebenszeichen der Automobilbranche. Zudem liegt die Teuerung im Zielbereich der EZB, sodass weder eine weitere Stimulation noch eine Dämpfung erforderlich wäre." Die EZB versucht, mit straffer Geldpolitik die hohe Inflation einzudämmen, ohne die Konjunktur abzuwürgen.

Für Nervosität sorgten zudem überraschend schwache Einzelhandelsdaten für Juli. Der Umsatz sank um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat, von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Minus von 0,4 Prozent gerechnet.

Für Gesprächsstoff bei den Einzelwerten sorgte unter anderem Gerresheimer. Der Verpackungshersteller tauscht überraschend seinen unter Druck geratenen Finanzchef aus. Die Aktien rückten nach der Ankündigung um rund 1,5 Prozent vor.

Im SDax griffen Anleger bei Schaeffler zu. Die Experten des Finanzdienstleisters Citigroup hatten die Titel auf "Buy" nach zuvor "Neutral" hochgestuft, was den Kurs um 3,5 Prozent nach oben trieb.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)