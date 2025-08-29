Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Edisun Power Europe AG: Herausforderndes Halbjahresergebnis unterstreicht Notwendigkeit der neuen ‘Renewables to AI’- Strategie



29.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 29. August 2025

Herausforderndes Halbjahresergebnis unterstreicht Notwendigkeit der neuen ‘Renewables to AI’- Strategie

Tiefere Solarstromproduktion von 72'973 MWh (-9.5%)

Umsatz gesunken auf CHF 7.22 Mio. (-7.5%)

63.6% EBITDA-Marge mit EBITDA CHF 4.6 Mio. (-12.8%)

Reinverlust von CHF 2.97 Mio.

Verkaufsprozess ‚Fuencarral to AI‘ stösst auf grosses Interesse und bestätigt Fokus auf ‚Renewables to AI‘

Emission neuer fünfjährige Obligationenanleihe zu 3.5%

Im ersten Halbjahr bewirkte hauptsächlich eine geringere Solarstromproduktion eine Umsatzeinbusse von 7.5% (-5.7% in Lokalwährung). Die EBITDA Marge bewegte sich mit 63.6% auf einem soliden Niveau. Infolge der tieferen Umsätze, Wertberichtigungen auf deutschen Anlagen und höherer Nettofinanzierungskosten resultierte ein Rein-verlust von CHF 2.97 Mio. Die Ende 2024 beschlossene Strategie zur Entwicklung von Erneuerbaren für Rechenzentren und der Verkaufsprozess des Projektes ‘Fuencarral to AI’ erfahren grosses Interesse.

Wettereinfluss führt zu einem stark reduzierten Solarstromumsatz

Auf der Iberischen Halbinsel sank der Gesamtumsatz um 7.5% auf CHF 7.22 Mio. (1. HJ 2024: CHF 7.81 Mio.), was auf ungünstige Wetterbedingungen in Portugal und Spanien, Produktionsausfälle in Spanien (Blackout und Diebstahl) und die Abwertung des Euro zurückzuführen ist. Die Abwertung des Euro wirkte sich negativ auf den Umsatz (CHF -0.14 Mio.) aus. In den Solaranlagen der Schweiz, Frankreich, Italien und Deutschland stieg zwar die Produktion an, jedoch sank der Umsatz gesamthaft aufgrund von Tarifkorrekturen in Italien und Deutschland sowie infolge des operativen Betriebsendes von zwei Kleinanlagen in der Schweiz und in Deutschland.

EBITDA Marge mit 63.6 % und Eigenkapitalquote mit 29.7% bleiben solide

Edisun Power ist weiterhin äusserst schlank aufgestellt. Die Gesamtkosten von CHF 2.63 Mio. stiegen gegenüber der Vorjahresperiode nur sehr leicht an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich auf CHF 4.60 Mio. (1. HJ 2024: CHF 5.27 Mio.), was einer EBITDA-Marge von 63.3% (1. HJ 2023: 67.5%) entspricht. Hauptfaktor für den Rückgang war der um CHF 0.6 Mio. tiefere Umsatz.

Die Anlagen in den verschiedenen Ländern erreichten EBITDA-Margen von 49.9% (Spanien) bis 90.1% (Schweiz). Letztere profitiert weiterhin von hohen Einspeisever-gütungen und tiefen Nebenkosten. Die von 76.3% auf 80.7% gestiegene EBITDA Marge in Portugal verbesserte sich trotz geringerer Sonneneinstrahlung dank Effizienzsteigerungen im Betreiben der Anlagen.

Als Nettoergebnis resultierte ein Reinverlust von CHF 2.97 Mio. gegenüber einem Reinverlust in der Vorjahresperiode von CHF 1.25 Mio. Massgeblich waren neben den tieferen Umsätzen höhere Zinskosten von CHF 3.60 Mio. (1. HJ 2024: CHF 3.43 Mio.), Wertberichtigungen auf deutschen Solaranlagen von CHF 0.78 Mio. sowie tiefere nicht realisierte Fremdwährungsgewinne infolge des starken Schweizer Frankens auf den in Euro geschuldeten Darlehen von CHF 0.15 Mio. (1. HJ 2024: CHF 0.37 Mio.).

Die Eigenkapitalquote hat sich dank einer Aktienkapitalerhöhung von CHF 5.0 Mio. im ersten Halbjahr trotz negativem Ergebnis leicht auf 29.7% (Ende 2024: 29.4%) verbessert.

Der Ende 2024 eingeführte neue strategische Fokus ‘Renewables to AI’ erfährt grosse Aufmerksamkeit und Interesse

Der Markt für Rechenzentren tritt in einen Superzyklus ein, wobei sich die weltweite Kapazität bis 2030 gemäss neuesten McKinsey-Studien (Oktober 2024/August 2025) fast verdreifachen wird. Spanien und insbesondere Madrid stehen aufgrund mehrerer Wettbewerbsvorteile im Zentrum dieser Entwicklung: 50% der europäischen Datenströme fliessen durch Spanien und die Kosten für Solarenergie liegen etwa 45% unter dem EU-Durchschnitt. Das von Edisun erworbene und nun weiterentwickelte ‘Fuencarral to AI’-Projekt in Madrid (Gesamtkapazität: 941 MWp, davon 362 MW für Rechenzentren) bildet einen Eckpfeiler der strategischen Neupositionierung hin zur Versorgung von Rechenzentren mit erneuerbarer Energie. Ziel ist es, sicherzustellen, dass das rasante Wachstum KI-gesteuerter Anwendungen durch den Einsatz sauberer Energie zu einer Senkung der CO2-Emissionen führt. In diesem Sinne wird das Projekt ‘Fuencarral to AI’ im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens verkauft. Der ausgewählte Käufer wird an-schließend den Bau finanzieren. Der Verkaufsprozess wird von der ABN AMRO Bank Corporate Finance geleitet, die über umfangreiche Erfahrungen in der Strukturierung solcher Transaktionen verfügt.

Neue fünfjährige Anleihensobligation zu 3.5%

Zur Finanzierung der weiteren Entwicklung von erneuerbaren Projekten für Rechenzentren sowie zu Refinanzierungszwecken wird anfangs September eine neue fünfjährige Anleihens-obligation zu einem Zinssatz von 3.5% ausgegeben. Beabsichtigt ist die Ausgabe einer CHF 10 Mio. Anleihe mit Aufstockungsmöglichkeiten. Zeichnungsfrist ist der 2. Oktober 2025.

Ausblick auf das laufende Jahr

Operativ ist die Stromproduktion infolge stark wechselnden Wetterbedingungen unbeständig. Positiv zu melden ist, dass sich der Strompreis infolge der Hitzewellen in Europe gegenüber dem Vorjahr etwas erholte. Die Zinssätze haben sich gegenüber dem Vorjahr fast halbiert, was die laufenden Verkaufsverhandlungen für Projektrechte unterstützt: So sank der relevante Euribor 6m von 3.68% innerhalb eines Jahres auf noch 2.06% (Stand 27.8.).

Das Ergebnis des Gesamtjahres bleibt vom zeitlichen Abschluss und Ausgang der Verkaufs-verhandlungen des Projektes ‘Fuencarral to AI’ abhängig. Aus diesem Grund wird auf die Abgabe einer Prognose des erwarteten Jahresergebnisses verzichtet.

Der Halbjahresbericht 2025 der Edisun Power Gruppe ist auf der Webseite verfügbar:

https://www.edisunpower.com/de/investoren#reports

Kennzahlen der Edisun Power Gruppe

Edisun Power Gruppe

Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 34 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Mit einem Portfolio von Projekten von rund 1 GW ist das Unternehmen für ein signifikantes Wachstum vorbereitet, namentlich durch die ‘Renewables to AI’- Strategie.



Ende der Adhoc-Mitteilung

2190352 29.08.2025 CET/CEST