Allianz mit Zahlen: So reagiert die Aktie

Bemerkenswert war in 2019 das starke Wachstum bei Umsatz (+7,6 Prozent) und Ergebnis je Aktie (+8,4 Prozent). Auch die Aktionäre können sich über den positiven Geschäfstverlauf freuen: Sie erhalten in diesem Jahr eine um 60 Cent auf 9,60 Euro angehobene Dividende, etwas mehr als von Experten erwartet und die siebte Erhöhung in Folge. Die Aktie zeigte sich nach Zahlenvorlage zunächst etwas unentschlossen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008404005