ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Tui auf 'Equal Weight' - Ziel 930 Pence

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tui nach einem Zeitungsartikel über Vertragsaussetzungen mit spanischen und griechischen Hotels auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 930 Pence belassen. Der Artikel in der "Financial Times" ließe auf markante Buchungsrückgänge und Stornierungen in den vergangenen Tagen schließen, schrieb Analyst James Rowland Clark in einer am Freitag vorliegenden Studie. Optisch sei die Bewertung von Tui attraktiv, kurzfristig gebe es aber Risiken für die Bilanz. Daher bleibe er an der Seitenlinie./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 07:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 07:34 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX