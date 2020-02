ANALYSE-FLASH: RBC belässt ING auf 'Outperform' - Ziel 12,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat die Aktie von ING nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die Trends seien mit Blick auf die Kernerträge der niederländischen Großbank stark gewesen im vierten Quartal, doch das Ausmaß der Risikovorsorge und des Kostenanstiegs sei eine negative Überraschung gewesen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 02:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 02:57 / ET