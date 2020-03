Autozulieferer Bosch fährt Produktion in Europa herunter

Frankfurt (Reuters) - Der Autozulieferer Bosch fährt wegen der Corona-Pandemie in einzelnen Werken in Frankreich, Italien und Spanien die Produktion herunter oder setzt sie vorübergehend aus.

Das erklärte eine Sprecherin des Unternehmens am Mittwoch. Mit Kunden und Arbeitnehmervertretern werde die aktuelle Situation bewertet. "Aktuell können wir die Produktion und unsere Lieferketten weitgehend aufrecht erhalten und den Bedarf der Kunden decken", ergänzte sie. Inzwischen stellen fast alle Autobauer in Europa die Fahrzeugproduktion vorübergehend ein. Als Gründe führen sie den Nachfragerückgang, fehlende Teile von Zulieferern und den Gesundheitsschutz der eigenen Mitarbeiter an.