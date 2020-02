Berufung von Alex Ehrlich in den Vorstand von Sharegain

Das britische Finanztechnologieunternehmen Sharegain, über dessen Wertpapierleihplattform Anleger durch Ausleihung ihrer Vermögenswerte Einnahmen erzielen können, hat Alex Ehrlich in den Vorstand berufen.

Alex Ehrlich, der erst kürzlich aus dem Unternehmen Morgan Stanley ausschied, in dem er zehn Jahre lang die Funktion des Global Co-Head of Prime Brokerage bekleidete, ist eine renommierte Führungskraft auf den globalen Kapitalmärkten und kann eine bemerkenswerte 40-jährige Karriere an der Wall Street vorweisen. Vor seiner Tätigkeit bei Morgan Stanley war Ehrlich als Leiter bzw. Co-Leiter für das globale Prime-Brokerage-Geschäft von Goldman Sachs und UBS verantwortlich. Darüber hinaus leitete er die globalen Geschäftsbereiche für börsennotierte Derivate und die Fondsverwaltung von Morgan Stanley und stand dem Diversity Council der Investmentbank des Unternehmens vor.

„Ich bin sehr beeindruckt von der Leistungsstärke des Teams von Sharegain und auch davon, wie sich durch die Technologie des Unternehmens der Wertpapierleihmarkt mit einem Volumen von 2,5 Billionen US-Dollar zu verändern beginnt. Ich freue mich sehr auf meinen Eintritt in das Führungsteam von Sharegain und auch darauf, zum künftigen Erfolg des Unternehmens beizutragen“, so Alex Ehrlich.

„Wir sind begeistert, Alex Ehrlich an Bord zu haben. Er verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz und detailliertes Know-how über die Kapitalmärkte, insbesondere im Wertpapierleihgeschäft. Wir sind stolz darauf, dass diese branchenweit anerkannte Führungskraft mit derart umfangreicher Erfahrung bei Sharegain tätig sein wird und wir freuen uns darauf, von seinen wertvollen Erkenntnissen und seinen motivierenden Führungsqualitäten zu profitieren“, so Boaz Yaari, Gründer und CEO von Sharegain.

Über Sharegain

Sharegain ist ein britisch-israelisches Finanztechnologieunternehmen, das den globalen Wertpapierleihmarkt mit einem Volumen von 2,5 Billionen US-Dollar demokratisiert. Bei Sharegain wurde eine einzigartige Plattform geschaffen, die sich auf modernste Technologie stützt, welche von dem innovativen Entwicklungsteam des Unternehmens in Israel entwickelt wurde. Das Wertversprechen von Sharegain katapultiert das 60 Jahre alte Geschäftsmodell der Wertpapierleihe in das digitale Zeitalter. Das Unternehmen bietet institutionellen Anlegern, darunter Privatbanken, Vermögensverwaltern und Online-Brokern, eine schlüsselfertige Lösung, mit der diese bei voller Kontrolle, Transparenz und Automatisierung und ohne Vorabkosten ihre Wertpapierleihgeschäfte betreiben können.

Weitere Informationen über Sharegain finden Sie unter: www.sharegain.com

Haftungsausschluss

Wie auch bei anderen Investitionsaktivitäten ist Ihr Kapital bei Wertpapierleihgeschäften Risiken ausgesetzt. Sharegain Ltd. ist ein in England und Wales registriertes Unternehmen (Registernr. 09600298), ist von der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA (Registernr. 730395) zugelassen und wird von dieser überwacht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200220005569/de/

Liad Amit

CMO

Tel. +44 (0) 20 3884 2405

Liad.amit@sharegain.com