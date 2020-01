DAX: Korrektur abgesagt

Vorbörslich präsentierte sich das deutsche Aktienbarometer am ersten Handelstag dieses Jahres noch etwas schwach auf den Beinen, intraday konnte aber ein sichtlicher Kurssprung von über einem Prozent direkt an die Jahreshochs aus Ende 2019 vollzogen werden. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen vorzeitigen Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit Mitte Dezember und damit die Wahrscheinlichkeit auf einen baldigen Test der Rekordstände aus 2018.

Während die wichtigsten US-Indizes wie der Dow Jones und S&P 500 Anfang dieses Jahres dynamisch auf frische Rekordniveau zulegen konnten, zeigten sich Investoren hierzulande noch etwas zurückhaltend. Positiv bleibt der Vorstoß der Käufer direkt an die Jahreshochs aus Ende 2019 bei 13.425 Punkten trotzdem zu bewerten. Dieses Verhalten lässt nämlich auf weiteres Kaufinteresse schließen und könnte den DAX-Index schon bald an seine Hochs aus 2018 bei 13.596 Punkten heranführen. Weitere Ziele über diesem Niveau ließen sich anschließend bei rund 14.000 Punkten ableiten.

Ein Verbleib im aktuellen, aber anscheinend kurzfristigen Abwärtstrend könnte hingegen noch einmal zeitweise in den Bereich von 13.200 Punkten abwärts führen, darunter müsste die Mehrfachunterstützung um 13.050 Punkten noch einmal als Support zum Tragen kommen.

Zunächst ein Hinweis vorweg, in Japan bleiben die Börsen heute einen weiteren Tag geschlossen. Ansonsten treffen erste Wirtschaftsdaten in wenigen Minuten mit Deutschlands Erwerbstätigenzahl aus Dezember ein, daran schließen sich frische Daten zum Nationwide Hauspreisindex aus Dezember Großbritanniens an. Um 8:45 Uhr meldet Frankreich vorläufige Verbraucherpreise aus Dezember, gefolgt von Spaniens Arbeitslosenzahlen aus Dezember um 9:00 Uhr. Um 9:55 Uhr folgen noch einmal Deutschlands Arbeitsmarktdaten, um 10:00 Uhr stehen die europäische Geldmenge M3 per November sowie die Höhe der Kredit an den privaten Sektor aus November auf der Agenda.

Um 10:30 Uhr wird die britische Notenbank die Höhe der Hypothekengenehmigungen aus November vorlegen, zeitgleich folgen noch die Geldmenge M4 per November, Verbraucherkredite aus November sowie der Einkaufsmanagerindex aus dem Bausektor für den Monat Dezember. Ab 14:00 Uhr meldet sich Deutschland mit der Vorabschätzung der Verbraucherpreise aus Dezember zurück.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.425 // 13.500 // 13.517 // 13.572 // 13.596 // 13.655 Unterstützungen: 13.200 // 13.150 // 13.058 // 13.300 // 12.880 // 12.800 // 12.757

