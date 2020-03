dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.03.2020 - 15.15 Uhr

VIRUS/ROUNDUP 2: Lufthansa steht nahezu still - Branche im Krisenmodus

FRANKFURT - Die Lufthansa und ihre Töchter wollen mit einem beispiellosen Sparprogramm durch die Coronakrise kommen. Der Dax-Konzern legt nahezu die gesamte Flotte still, schickt Zehntausende Mitarbeiter in die Kurzarbeit und wirbt um milliardenschwere Staatshilfen. Nach der Krise werde nicht nur die globale Branche, sondern auch das Unternehmen ein anderes sein, sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. "Wir haben eine kleinere Lufthansa-Gruppe vor uns."

ROUNDUP 2: HeidelbergCement streicht wegen Coronakrise Jahresausblick

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement gibt wegen des neuartigen Coronavirus keinen Ausblick mehr auf das laufende Jahr. Zuvor wollte der Dax-Konzern Umsatz und operatives Ergebnis leicht steigern. "Wir nehmen den Ausblick nicht zurück, sondern setzen ihn nur aus", betonte der seit Anfang Februar amtierende Unternehmenschef Dominik von Achten in einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag. Die massiven Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erforderten fortwährende Anpassungen bei der operativen Steuerung der Geschäfte. Täglich müsse das Unternehmen die Situation neu bewerten.

US-Pharmakonzern Abbott erhält Notfall-Zulassung für Coronavirus-Test

ILLINOIS - Der Pharmakonzern Abbott Laboratories hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Notfall-Zulassung für einen neu entwickelten Coronavirus-Test erhalten. Mit dem Molekulartest lasse sich das neuartige SARS-CoV-2-Virus nachweisen, das die Lungenkrankheit Covid-19 verursacht, teilte das Unternehmen mit. Es würden nun umgehend 150 000 Labortests in den USA in Krankenhäusern und Laboren zur Verfügung gestellt werden, hieß es weiter. Dazu werde die Produktion noch weiter hochgefahren, mit dem Ziel, bis Ende März jede Woche eine Million Tests herstellen zu können. Die Aktie legte vor Handelsbeginn um knapp 3 Prozent zu.

VIRUS: Düngerkonzern K+S verschiebt Hauptversammlung - Dividende später

KASSEL - Der Dünger- und Salzkonzern K+S verschiebt aufgrund der Coronavirus-Pandemie seine Hauptversammlung. Ein neuer Termin für die ursprünglich für den 12. Mai geplante Veranstaltung soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, wie die Kasseler am Donnerstag mitteilten. Damit wird sich auch die Ausschüttung der vorgeschlagenen Dividende in Höhe von 15 Cent je Aktie verschieben. Aktuell sagen viele Unternehmen ihre Aktionärsversammlungen ab.

Siemens Healthineers: Geschäft bislang stabil

ERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers zeigt sich bislang widerstandsfähig im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Es sei bisher gelungen, das Geschäft stabil zu halten, erklärte Vorstandsvorsitzender Bernd Montag in einem am Donnerstag in Erlangen veröffentlichten Statement. "Teilweise sehen wir sogar ein deutlich gesteigertes Interesse an unseren bildgebenden Geräten."

VIRUS: Wacker Chemie verschiebt Hauptversammlung - Dividendenzahlung später

MÜNCHEN - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie verschiebt aufgrund der Coronavirus-Pandemie seine Hauptversammlung. Die ursprünglich für den 20. Mai geplante Veranstaltung soll nun am 4. August 2020 stattfinden, wie der Spezialchemiekonzern am Donnerstag mitteilte.

VIRUS: Zulieferer Schaeffler kappt Produktion im Autogeschäft

HERZOGENAURACH - Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler fährt angesichts der Coronavirus-Pandemie die Produktion im Automobilgeschäft zurück. Die Anpassung erfolge standortspezifisch und unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedarfssituationen in den Sparten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Zu dem mit Arbeitnehmervertretern verabschiedeten Maßnahmenpaket gehörten neben bewährten Instrumenten wie Schließtagen, Gleitzeitkonten und Betriebsferien auch die im Zuge der Corona-Krise verabschiedeten Regeln zur Kurzarbeit, hieß es. Die Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen laufe ab sofort.

ROUNDUP: Bechtle stieht 2020 viele Unwägbarkeiten - Dividende steigt

NECKARSULM - Für den IT-Dienstleister Bechtle wird 2020 ein unberechenbares Jahr. Die Coronavirus-Pandemie zwingt mehr und mehr Menschen zur Heimarbeit, was dem Unternehmen derzeit noch in die Karten spielt. Denn gerade dafür bietet Bechtle technische Lösungen, die nötige Hard- und Software und weitere Beratung an. Probleme könnte es allerdings bald bei der Lieferkette geben. An der Börse gab die Aktie am Vormittag um knapp 3 Prozent nach.

Weitere Meldungen

-VIRUS: Pernod Ricard spendet Alkohol für Desinfektionsmittel -ROUNDUP: Playboy Deutschland setzt auf Print - US-Magazin nicht mehr gedruckt -VIRUS: Elmos Semiconductor rechnet mit Corona-Belastungen - Dividende stabil -VIRUS: Lastwagenbauer MAN stoppt die Produktion -VIRUS/ROUNDUP: Frankreichs Wirtschaftsminister kritisiert Amazon in Coronakrise -Sky und Corona: Filme und Serien statt Tore und Punkte -ROUNDUP: Deutsche Bahn: Lebensmittel auf Güterzügen transportieren -VIRUS: Brussels Airlines holt 9500 Belgier aus 14 Ländern zurück -ROUNDUP: Radeberger kauft Getränkegroßhändler Pachmayr -VIRUS/Epidemiologen fordern: Einschnitte müssen über Monate gelten -Klöckner fordert mehr Hilfe für Ernährungsbranche und Bauern -Boom der Tiefkühlkost - Eismann stellt Hamsterkäufer hinten an -VIRUS: Symrise verschiebt Hauptversammlung - Dividendenzahlung später

